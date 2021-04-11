В школе Санкт-Петербурге девятиклассник открыл стрельбу из пистолета по ученикам

Полиция уже допросила парня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует стрельбу в «Морской школе» на улице Орджоникидзе. Накануне один из девятиклассников взял с собой на учебу пневматический пистолет и устроил стрельбу. Огонь 15-летний ученик открыл в раздевалке. Пистолет он направил на других детей. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.

- В полицию о стрельбе сообщил один из преподавателей, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Известно, что парень произвел несколько выстрелов в сторону учеников. Пневматический пистолет у ученика после этого забрал преподаватель.

Сам парень после стрельбы сбежал. С места происшествия полиция забрала в качестве улик металлические шарики.

Чуть позже парень приехал на допрос в сопровождении своей матери - генерального директора ООО «Евротур».

Парня допросили и отпустили. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.