В программе капремонта в Петербурге нашли миллиардные нарушения

По мнению аудиторов, программа капремонта в городе на Неве не дает реального результата. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга опубликовала результаты проверки Фонда капремонта, которая прошла в октябре-декабре прошлого года и охватила период с 2018-го по 2020-й. Аудиторы нашли нарушения в работе как фонда, так и Жилищного комитета, который контролирует ход капремонта в городе.

11 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ АДРЕСОВ

Жилищный комитет, по подсчетам КСП, за три года допустил 14 нарушений на 2,6 млрд рублей. Большая часть была связана с планирование и исполнением бюджетов. Так, в краткосрочный план капремонта необоснованно включили дом на Петроградской стороне, который вообще не был многоквартирным, и два дома в Невском районе, которые стали готовить к расселению еще в 2017 году.

Забывало ведомство и регулярно актуализировать перечень зданий, которых коснется капремонт. В результате в программе «зависли» 11 домов, которых там быть не должно было: общежитий, уже снесенных зданий и домов, подлежащих сносу или расселению.

За 25 лет в Петербурге нужно отремонтировать 22 165 домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не кристально прозрачным был и процесс предоставления субсидий фонду. В конце каждого года комитет заключал с ним допсоглашения – и доля софинансирования некоторых уже проведенных и оплаченных работ менялась постфактум. В результате на эти работы, по документам, ушли 2,4 млрд рублей, которые должны были вернуться в бюджет города.

РАБОТЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

Сам Фонд капремонта за три года допустил, по подсчетам аудиторов, 113 нарушений на 1,4 млрд рублей. Из них более 220 млн рублей «необоснованно» потратили на премии работникам фонда. Офис арендовали по завышенной (на 42 млн) цене. Еще 9,6 млн потратили на внештатных юристов, а почти 30 млн – на судебные госпошлины, благодаря которым взыскали всего 3,4 млн. Из бюджета и расплачивались за парковку на площади Островского, и выплачивали пособия по временной нетрудоспособности.

39 млн рублей фонд пустил на ремонт фасада, крыши и теплосетей тех самых двух домов в Невском районе, которые нужно было не чинить, а расселять. Еще 4,4 млн заплатили за работы по девяти домам в Невском и Красногвардейском районах, которые не выполняли вовсе: так, в здании на проспекте Энергетиков укрепили не все балконные ограждения, а на Рабфаковской не привели в порядок крыльцо.

При этом часть госконтрактов заключили по завышенной цене, из-за чего переплатили 77,6 млн рублей. Среди таких закупок – аренда шести авто для гендиректора, заместителей и советника фонда: цену сформировали из расчета, что руководство будет ездить на машинах не только в рабочее время, а каждый день по 14-16 часов.

На момент проверки капремонт пережили лишь 4100 зданий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мутная история выходит и с процентами, которые фонд получал от размещения денег в банках. По закону, прибыль от вкладов должна была идти на капремонт. Но проверка КСП показала, что средства направили на премии сотрудникам фонда, оплату услуг связи и возврат части субсидий в бюджет. К слову, из 490 млн рублей, полученных фондом в качестве процентов по вкладам с 2014 года, лишь десятая часть пошла на ремонт.

– Уровень организации работ по проведению капремонта в Петербурге низкий, – подытожили в КСП. – Несмотря на значительное финансирование, реализация программы капремонта не дает реального результата. Работы не обеспечивают применение в домах ресурсосберегающих технологий, не меняют уровень комфорта, не улучшают техническое состояние зданий и не продлевают срок их эксплуатации.

Итоги проверки направили в Законодательное собрание, Смольный, прокуратуру, полицию, а также главному федеральному инспектору по Петербургу Афанасию Киселеву.

КОНКРЕТНО:

В 2018-2020 годах Фонд капремонта Петербурга:

1. потратил на ремонт 13,5 млрд руб., в том числе:

– 9,8 млрд руб. – из бюджета региона,

– 3,7 млрд руб. – из средств собственников;

2. получил в виде субсидий из бюджета 2,3 млрд руб. на осуществление своей деятельности (выплату зарплат, аренду помещений, транспортные расходы, хозтовары и технику).

Статистика. Фото: Степан СТЕПАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО:

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга:

– Фонд рассмотрел имеющиеся замечания Контрольно-счетной палаты, предоставив по каждому аргументированные возражения. Они будут рассмотрены в соответствии с процедурой взаимодействия сторон по итогам проверки контрольного органа.

СПРАВКА «КП»:

Региональную программу капремонта многоквартирных домов разработали и утвердили в 2014 году. Программа рассчитана на 25 лет. За это время нужно отремонтировать все многоквартирные дома Петербурга, построенные в 1728-2014 годах, – то есть 22 165 зданий. Ежегодно составляют краткосрочный план сроком на три года, в который включают самые нуждающиеся в ремонте дома.