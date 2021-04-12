Диплом для космоса: где учились Гагарин, Титов и Крикалев. Фото: Александр ГЛУЗ

Если проштудировать биографии известных советских и российских космонавтов, то большинство из них окончили либо Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, либо военные авиационные училища. Большинство, но далеко не все. Например, 3-й советский и 5-й в мире космонавт Андриян Николаев до поступления в академию Жуковского учился в Мариинско-Посадском лесотехническом техникуме, а Валентина Терешкова - в Ярославском заочном техникуме легкой промышленности. Советский летчик-космонавт Борис Егоров окончил лечебный факультет 1-го Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. Да что там, сам Юрий Гагарин свое первое образование получал в Саратовском индустриальном техникуме на литейном отделении.

Где учились другие известные космонавты и как найти свою дорогу на орбиту – читайте в спецпроекте «Комсомолки»