Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2021 16:00

Диплом для космоса: где учились Гагарин, Титов и Крикалев

И куда можно поступить сегодня, чтобы получить интересную космическую профессию для работы на орбите и на Земле
Любовь Холопова
КомментироватьОставить комментарий
Диплом для космоса: где учились Гагарин, Титов и Крикалев.

Диплом для космоса: где учились Гагарин, Титов и Крикалев.

Фото: Александр ГЛУЗ

Если проштудировать биографии известных советских и российских космонавтов, то большинство из них окончили либо Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, либо военные авиационные училища. Большинство, но далеко не все. Например, 3-й советский и 5-й в мире космонавт Андриян Николаев до поступления в академию Жуковского учился в Мариинско-Посадском лесотехническом техникуме, а Валентина Терешкова - в Ярославском заочном техникуме легкой промышленности. Советский летчик-космонавт Борис Егоров окончил лечебный факультет 1-го Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. Да что там, сам Юрий Гагарин свое первое образование получал в Саратовском индустриальном техникуме на литейном отделении.

Где учились другие известные космонавты и как найти свою дорогу на орбиту – читайте в спецпроекте «Комсомолки»

Интересное