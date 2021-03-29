Екатерина Александровна Ребезова: Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Екатерина Александровна Ребезова обладает умением терпеливо и доходчиво отвечать на все возникающие у женщин вопросы. Для каждой проблемы доктор находит оптимальное решение. Фото: Андрей ГАШЕВ

Акушер-гинеколог - врач узкой специализации, работающий исключительно с женщинами, поэтому чаще всего эту стезю выбирают представительницы прекрасного пола. Екатерина Александровна Ребезова свою специальность выбрала осознанно. Поначалу следовала примеру бабушки, которая работала медсестрой, а затем опиралась на собственный опыт работы в отделении новорожденных в НИИ имени Д. О. Отта.

Основные направления работы Екатерины Александровны - методики проведения хирургических операций при плановых и неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии, хирургическое лечение патологии шейки матки, гистеросальпингографии, проведение медикаментозного и хирургического прерывания беременности с УЗ-контролем. Доктор специализируется на выполнении гинекологических операций - гистероскопическим, лапароскопическим, лапаротомным, вагинальным, комбинированными доступами. Помогает пациенткам с бесплодием, опухолевыми образованиями в области придатков, многоузловыми миомами матки (в том числе миомы матки больших размеров), пролапсом тазовых органов, недержанием мочи.

В последние годы очень востребованы реконструктивно-пластические операции на наружных половых органах, и Екатерина Александровна в этом направлении тоже работает.

Пациентки ценят в Екатерине Александровне позитивный настрой, доброжелательное и внимательное отношение и, конечно, профессиональный подход. Она обладает умением терпеливо и доходчиво отвечать на все возникающие у женщин вопросы. По мнению доктора, взаимопонимание между врачом и пациентом - такая же полноценная составляющая приема, как осмотр, диагностика и назначение эффективной терапии.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- На выбор профессии повлияла бабушка, которая работала медицинской сестрой в большой городской больнице (тогда еще в нашей Украине. - Прим. ред.). После школы окончила медицинский колледж при Педиатрической академии и отправилась в первое самостоятельное плавание в НИИ имени Д. О. Отта. Работала медицинской сестрой в отделении новорожденных. Это и повлияло на дальнейший выбор специальности врача.

- Болезни по вашему профилю часто встречаются у петербуржцев?

- К великому сожалению, проблем гинекологического профиля достаточно в Санкт-Петербурге. Вероятно, ритм большой столицы, нехватка времени и откладывание проблем со здоровьем «на потом» и есть причина большого количества гинекологических заболеваний.

- Как человеку понять, что ему необходимо посетить врача вашей специализации?

- Очень хотелось бы добиться от женщин Петербурга плановых осмотров раз в год. По моему мнению, раннее выявление малейших отклонений снизило бы запущенность заболеваний и предупредило дальнейшие неблагоприятные последствия.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Конечно, это пациентки, наблюдающиеся по поводу бесплодия. Иногда на лечение и обследование уходят годы, и всегда очень приятно получать фотографии с маленькими новорожденными петербуржцами. Тогда ты понимаешь, что твои силы, знания, умения потрачены не просто так!!!

- Какой опыт вам дала пандемия и работа во время нее?

- Тяжелое время было. Остановился плановый прием. И многие обследования пришлось отложить. Но и сейчас приходится сталкиваться с новыми жалобами и состояниями у пациенток. Учимся работать в новых условиях!!!

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Очень люблю Петербург!!! И горжусь своим городом. У нас очень хорошая школа для медиков, многое можно освоить и многому научиться. Думаю, количество пациенток, приезжающих в Санкт-Петербург на обследование и лечение из других городов, говорит само за себя.

- Есть ли у вас любимый фильм, сериал о медицине?

- Может, банально прозвучит, но с удовольствием смотрю сериал про доктора Хауса.

Как записаться на прием:

- по телефону: 8 (812) 670-76-76

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