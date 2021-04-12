Что известно о пожаре в здании Невской мануфактуры: прямая онлайн-трансляция. Фото: МЧС по СПб

В Санкт-Петербурге днем 12 апреля 2021 года в историческом здании предприятия Невская мануфактура произошел крупный пожар. На место ЧП на Октябрьскую набережную, 50 в Невском районе города были стянуты десятки машин МЧС. Пожару был присвоен пятый - наивысший ранг сложности.

Известно, что пожар в 6-этажном кирпичном нежилом здании начался в 12.35. Горение происходит на четырех этажах по всей площади Невской мануфактуры.

- К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 43 единиц техники и 221 человек личного состава, в том числе от МЧС - 28 единиц техники и 126 человек личного состава, - сообщили КП-Петербург в региональном МЧС.

Также спасатели подтвердили, что во время тушения пожара погиб их коллега - 31-летний командир отделения 64 ПСЧ Илья Белецкий. Еще двое сотрудников МЧС получили ранения и были госпитализированы в городские больницы.

Что известно о пожаре в здании Невской мануфактуры - журналисты КП-Петербург ведут прямую онлайн-трансляцию с места ЧП.