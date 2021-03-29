Татьяна Чайковская: Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Татьяна Чайковская постоянно повышает свои профессиональные знания и делится интересной и важной информацией с петербуржцами. Фото: Андрей ГАШЕВ

Татьяна Чайковская работает по специальности уже 28 лет. Хотя изначально училась на хирурга и успешно окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт, после чего работала в детской городской больнице №2 в отделении детской хирургии. В 1994 году доктор прошла специализацию по клинической лабораторной диагностики. Работала врачом лаборантом в областном онкологическом диспансере. В центре планирования семьи и репродукции Татьяна Юрьевна трудится с сентября 2008 года в должности заведующей клинико-диагностической лаборатории.

Доктор постоянно повышает свои профессиональные знания, активно осваивает и вводит в работу новое современное оборудование. В 2011 году обучилась на курсах по идентификации микроорганизмов, в 2014 году прошла практический курс работы с Комплексом аппаратно-программной визуализации морфологических препаратов, анализа и регистрации оптических и морфологических показателей на «ВидеоТест- Сперм», в 2015 году окончила курс по иммунологии, в 2019 году курсы по ПЦР.

Татьяна Чайковская регулярно участвует в семинарах и проходит обучающие тренинги на новых анализаторах. Среди них такое оборудование, как иммуногематологический анализатор Ortho avto vue Innova, имммунохемилюминесцентные Е-411 и Architect, биохимические анализаторы ВА-400 и С-311, анализаторы гемостаза ACL Elite PRO, ИФА-анализаторе Лазурит и Алисей. Для повышения качества работы в лаборатории доктор ежегодно принимает участие в сертификационной межлабораторной программе-практикуме по биохимическим исследованиям.

- Татьяна Юрьевна передает свои знания и умения персоналу лаборатории, проводит беседы с врачами и средним персоналом других отделений, напоминает о четкости работы на преаналитическом этапе, рассказывает о новых технологиях и исследованиях в области клинической лабораторной диагностики, - рассказывают о враче коллеги.

ТРИ ВОПРОСА ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Моя детская мечта стать хирургом, и я эту мечту осуществила. Но жизнь сложилась так, что пришлось сменить специальность и переучится на врача клинико-лабораторной диагностики. Через несколько лет в профессии, я поняла, что ничуть не меньше люблю свое новое дело, и с годами эта уверенность только укрепляется. Мы, как следователи, изучаем улики (результаты исследований), которые постепенно выстраиваются в предположительные диагнозы. А наши помощники анализаторы, это роботы-андроиды, которые живут своей жизнью и к каждому нужно найти свой подход: иногда уговорить, иногда устроить «разбор полетов». Кстати, при общении с ними, я «приобрела» еще одну профессию: инженера-наладчика медицинского оборудования, без нее никак!

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Я очень люблю и горжусь своей работой, но никогда не забываю, что есть еще и любимый дом. Люблю крутиться на кухне, что-то готовить или печь. Я стараюсь придерживаться здорового питания, поэтому с большим удовольствием изобретаю новые полезные рецепты. Физическими упражнениями, я конечно не занимаюсь, мне их хватает на работе, но раньше активно увлекалась водным слаломом.

- Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

- Санкт-Петербург - прекрасный город с большими возможностями. В нем есть волшебство и очарование. Поэтому, если у живущего здесь есть мечта, то она непременно сбудется! Мы - люди в белых халатах, одну мечту уже осуществили и очень гордимся этим!

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