Очевидцы: Пожар на Невской мануфактуре мог начаться в конторе по производству лодок из ПВХ

На Невской мануфактуре пожар начался днем 12 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящий огненный ад разверзся в понедельник, 12 апреля, в Невском районе Санкт-Петербурга. Гигантский пожар практически полностью уничтожил старинное здание фабрики "Невская мануфактура". "Комсомольская правда" рассказывает об инциденте с места событий.

"УЩЕРБА - НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ"

Согласно официальной информации, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:35. Однако очевидцы рассказывают: все началось гораздо раньше.

Люди спасались сами и спасали имущество. Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас офис был в соседнем здании, - посетовал" Комсомолке" один из наблюдавших за трагедией петербуржцев. - Где-то в 11:00 с копейками мы увидели, как из окон вырывается дым. Позвонили в тот корпус, нам там ответили: "сейчас проверим".

Эту же версию подтверждают и жильцы соседних домов. По их словам, между началом пожара и звонком в МЧС прошел минимум час - вероятно, все это время сотрудники предприятия, ставшего эпицентром трагедии (по предварительным данным это была контора, занимавшаяся производством лодок из ПВХ) пытались справиться с огнем своими силами.

Один пожарный погиб, двое его коллег с места ЧП увезли в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, уже спустя два с небольшим часа территория рядом с "Невской мануфактурой" превратилась в огненный ад. Столб черного дыма потянулся на высоту нескольких километров. От фабрики за сто с лишним метров накатывали волны иссушающего жара, искры, перелетавшие через забор, воспламеняли сухой бурьян и деревья. Время от времени слышались глухие хлопки - по словам очевидцев, это взрывались оставшиеся на складах баллоны и баки с лаками, красками и сжиженным газом. Неподалеку от забора выросла гора стульев, коробок, проводов, инструментов и офисной техники - все, что удалось вынести наружу.

- Вот, только и успел ухватить, - перемазанный сажей мужчина показывает коробку со шлифмашинкой. - Станки там остались, инструменты. Миллионы рублей сгорели. И это только у нас. А всего там больше 80 арендаторов было.

Пламя было видно за сотни метров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

НЕОКОНЧЕННАЯ ТРАГЕДИЯ

Впрочем, финансовые потери - еще не самое страшное. В огне погиб пожарный - согласно официальной информации, он попал под мощный выброс пламени. Еще двое пострадали - с обширными ожогами их увезла "Скорая помощь".

Пожар тушили с вертолета, поливали горящие этажи с крыши пристройки. Мешал сильный ветер - он рассеивал струю воды и раздувал пламя. Менее чем за четыре часа огонь прожег один из корпусов насквозь - рухнула кровля и межэтажные перекрытия - и перекинулся на соседний. Площадь пожара составила более 10 000 квадратных метров - и, судя по всему, это еще не предел.

Погибший пожарный. Фото: СОЦСЕТИ

По состоянию на 17:30 ни потушить пожар, ни хотя бы локализовать его не удалось. Напротив - пламя разгорелось еще сильнее. Пожарные поливали соседние здания, надеясь спасти хотя бы их. О причинах случившегося пока ничего не сообщается - по словам очевидцев, прямо перед возгоранием он слышали негромкий хлопок. Судя по всему, взорвался баллон с химическим веществом.

По факту случившегося началась проверка прокуратуры и Следственного комитета. Мы следим за развитием событий.

Пламя тушат больше 500 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хроника событий

12:35 - поступает сообщение о пожаре. На место выехали две пожарные машины и 8 человек личного состава

13:19 - ранг пожара повышен до 5 (наивысший). На месте работают 14 единиц техники и 61 человек личного состава

Площадь пожара - 10 тыс.кв.м. Фото: Артем КИЛЬКИН

14:26 - обрушилась кровля и межэтажные перекрытия

16:12 - площадь пожара составила свыше 10 000 квадратных метров. На месте работают 69 единиц техники и 347 человек личного состава

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