Ургант переплывал Неву, а Боярский ехал в объезд: Звезды поделились личными историями про развод мостов

В Петербурге началась разводка мостов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начался сезон навигации и разводки переправ. Мы решили спросить у известных горожан, есть ли у них запоминающиеся истории, связанные с петербургскими мостами?

Николай КОПЕЙКИН, художник, кинорежиссер:

- Однажды была такая история, бытовая, но смешная. Мы с друзьями-художниками подготовили выставку в галерее, закончили поздно, стали праздновать это дело. Вдруг звонит супруга: «Ну, как ты, уже едешь?» - спрашивает. Я отвечают, мол, сегодня уже не успеваю, кажется, из-за мостов, придется заночевать в галерее. Она меня поняла, «отпустила» по уважительной причине. И только потом, после разговора, я понял, что на дворе декабрь. Я забыл - и жена тоже. Но домой в ту ночь я торопиться все-таки не стал: мосты же.

Андрей УРГАНТ, актер, телеведущий:

- Когда нам с Андреем Краско и Аркадием Ковалем было лет по 20, мы подъехали к Дворцовому - а мосты разведены. А нам срочно надо было попасть на Васильевский остров - там стояла брага, которую мы хотели перегнать в самогон. Тогда мы с Ковалем разделись, отдали одежду Краско и поплыли через Неву. Аркадий тогда был после операции на колено, в середине реки, когда на нас пошли баржи, он сказал, что не умеет плавать, предложил бросить его. Мы все-таки доплыли, нас снесло к сфинксам, но чуть не утонули от хохота. До самогона так и не дошло: брагу выпили сразу - настолько замерзли.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Было время, когда я часто не успевал проехать домой, много раз из-за этого объезжал мосты на машине и обходил пешком. Но с появление Западного скоростного диаметра и подземного перехода на станции «Спортивной» эта романтика несколько ушла. Кстати, часто с прогулочных судов, проплывающих по ночам мимо нашего дома, были слышны слова экскурсоводов о том, что здесь жил - в первую очередь - Анатолий Собчак и - во вторую - Михаил Боярский.

Василий ГЕРЕЛЛО, оперный певец:

- Я учился в то время, когда не было ЗСД, и так выходило, что всегда оставался на другой стороне. Поэтому гулял по ночному Ленинграду и наслаждался самым фантастическим городом. Это было прекрасное время: работали ночные бары, можно было взять бокал пива, выйти на набережную Невы, смотреть на эту красоту и получать кайф. А можно было взять лодочку и переплыть на другой берег, в этом тоже была своя красота.

Оксана КАЗАКОВА, фигуристка, олимпийская чемпионка:

- У нас была компания, и мы гуляли на Васильевском острове. А жила я в Автово. Приходилось что-то придумывать. Помню, даже лодку нанимали, которая там стояла, и как-то на веслах добирались до противоположного берега, а потом пешком или бегом я неслась домой, чтобы от родителей не влетело.