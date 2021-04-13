Тонувшую в глине собаку спасли в Петербурге

Пес увяз в глине и уже не мог выбраться самостоятельно. Фото: vk.com/spb_today

Небезразличные петербуржцы спасли пса, который увяз в глине посреди огромной ямы и едва не погиб. Собака ослабла от холода и долгой борьбы за жизнь. Она просто лежала и не двигалась, ожидая неминуемого, когда ее заметили люди.

- Срочно нужна помощь собаке. Утром пришли на работу, достали из глины. Не ходит, не ест. Лежит. Это КАД, 21-й км внутреннего кольца, - написал в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» один из строителей, нашедший собаку на объекте.

На объявление откликнулся один из добровольных помощников животным, который отправился за собакой на место. А для спасения бедолаги была создана специальная группа в соцсетях, где начали сбор денег на медицинское обследование.

Спасенного назвали Грутом. Фото: vk.com/club203794787

В итоге пса отвезли к ветеринару. Там оказалось, что задние конечности животного нечувствительны.

- Сдали кровь, сделали рентген. По рентгену видимых переломов нет! Из-за толстого слоя глины рентген могут повторить. Грут, так назвали его - красивый и спокойный пес! Чувствительности в задних конечностях пока нет. Обезвожен. Сейчас поставят капельницу и обезболят. Позже сделают УЗИ, - пишут горожане.

Пока Грута будут лечить за счет помощи простых петербуржцев, а потом ему надеются найти хорошего хозяина.