Умер актер Евгений Тиличеев, известный по фильмам «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо»

Евгений Тиличеев умер на 75-м году жизни. Фото: vk.com/spb_muzcomedy

Вторую подряд тяжелую утрату понес театральный мир Петербурга. 13 апреля на 75-м году жизни умер актер Евгений Тиличеев, известный по ролям в фильмах «Иди и смотри», «Труффальдино из Бергамо» и многих других.

- Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что 13 апреля 2021 года ушел из жизни солист театра заслуженный артист России Евгений Сергеевич Тиличеев, - говорится в кратком некрологе на сайте театра.

Простые петербуржцы уже скорбят о смерти любимого артиста: «В комедии «Труффальдино из Бергамо» он был неподражаем! Светлая память Евгению Сергеевичу, искренние соболезнования родным и близким»; «Подарил нам детство... Светлая память!»; «Рудольф Фурманов, Евгений Тиличеев - корифеи уходят! Не верится! Светлая память Великим Актерам», -пишут горожане в соцсетях театра музкомедии.

Причины смерти заслуженного артиста России не сообщаются. О дате прощания и месте похорон будет объявлено позднее.

Справка «КП»:

Евгений Тиличеев родился в Ленинграде в 1946 году. Его отец был военным, а мать работала на ткацкой фабрике. Во время учебы в школе занимался в студии пантомимы при театре Ленсовета. Позднее поехал в Москву поступать в школу-студию МХАТ, но жизнь в столице требовала денег и будущий актер вернулся в Ленинград.

После службы в армии окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1972 года был солистом Ленинградского (Санкт-Петербургского) театра музкомедии. Активно снимался в кино, но в основном в ролях второго плана. В «Труффальдино из Бергамо» Евгений Тиличеев сыграл капитана.

В последние годы играл роли в сериалах, в том числе «Улицах разбитых фонарей», однако с 2013 года сосредоточился на работе в театре.

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