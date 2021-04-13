«Я – ракета»: Мэр Коряжмы станцевал странный танец с подчиненными ко Дню космонавтики

Администрация Коряжмы приняла участие во флешмобе. Фото: кадр с видео / vk.com/rodina_kor

Странным флешмобом ко Дню космонавтики прославилась администрация небольшого города Коряжма, что в Архангельской области. Дабы поздравить местных жителей с 12 апреля, мэр города Андрей Ткач станцевал танец «Я – ракета» вместе с подчиненными.

- Глава сказал «Поехали»! К нашему челленджу «Я – ракета» присоединились сотрудники администрации города, - сообщается на странице ВКонтакте Молодежно-культурного центра «Родина», запустившего флешмоб.

Видео было опубликовано в соцсетях и собрало неоднозначную реакцию жителей Архангельской области: «Весна пришла. Массовый психоз»; «Ну да. Все сделали, в городе красота, остался только челлендж»; «Это точно товарищи из администрации Коряжмы??? Стоит ли сюда переезжать?».

Местные жители творчество чиновников не оценили. Фото: vk.com/uslyshano_koryazhma_kotlas

Впрочем, устроители челленджа не обращают внимания на негатив и призывают присоединяться к ним всех желающих. Танец «Я - ракета» уже сплясали первоклассники местной школы, дети из интерната и детсадовцы.

Кроме этого в Коряжме устроили автопробег в честь Дня космонавтики, а с помощью местного художника, изготовившего декорации, жители города смогли предстать в образе Юрия Гагарина.

Поздравил людей с праздником и сам «виновник торжества», Андрей Ткач:

- Дорогие коряжемцы! Примите искренние поздравления с Днем авиации и космонавтики! 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло событие всемирно-исторического значения — впервые человек преодолел земное притяжение и вышел в космическое пространство. Космос, казавшийся прежде таким далеким и недостижимым, стал доступным для исследований. Прошли десятилетия, но мы по-прежнему испытываем чувство гордости за свою страну, за выдающихся ученых, конструкторов и испытателей, вписавших золотыми буквами свои имена в историю отечественной и мировой космонавтики, - говорится в тексте обращения главы Коряжмы.