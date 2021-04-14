Датская скульптура и кабинет Александра I: Что можно увидеть в дворце на Елагином острове после пятилетней реставрации

Во дворце ждут гостей каждый день, кроме понедельника
Фото: Олег ЗОЛОТО
Дворец на Елагином острове закрылся на реставрацию 5 лет назад. За это время он преобразился и теперь снова готов встречать посетителей. Здесь полностью отреставрировали второй и третий этажи и частично – первый, где убранство, лепнина и мебель воссозданы по эскизам великого архитектора Карла Росси.
Резиденция построена по проекту знаменитого архитектора Карла Росси
Фото: Олег ЗОЛОТО
Елагиноостровский дворец был построен в 1818-1824 годах. Император Александр I подарил его своей матушке Марии Федоровне, которой в силу возраста стало трудно выезжать в горячо любимый Павловск. А потому резиденция, находящаяся намного ближе к Зимнему дворцу, оказалась очень кстати.
Корреспонденты «Комсомолки» стали одними из первых посетителей, которым удалось полюбоваться на обновленные интерьеры дворца.
Скульптура "Охотник за пантерами". Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии. Как выяснилось, ранее ее пытались несколько раз "отреставрировать" и даже измазали масляной краской. Но золотые руки петербургских мастеров вернули ей первозданный вид
Фото: Олег ЗОЛОТО
"Охотник за пантерами"
Скульптура «Охотник за пантерами» известного датского скульптора Йенса Йерихау, выполненная из итальянского мрамора в XIX веке. Это единственная статуя, выполненная этим автором, которая на данный момент хранится в России. Изваяние нашли на одной из дач Каменного острова, оно было в ужасном состоянии, так как находилось на улице. Однако теперь скульптуру отреставрировали и впервые показывают петербуржцам.
В XIX веке в этом просторном зале располагалась столовая
Фото: Олег ЗОЛОТО
Светлая столовая
В этом зале находилась столовая. Она размещена на теневой стороне, и чтобы не было ощущения мрачности, Росси оформил ее в светлых тонах.
посетителей пускают даже в фонды - полюбоваться на уникальную коллекцию фарфора
Фото: Олег ЗОЛОТО
"Фарфоровые" фонды
После реставрации дворца посетителей пускают даже в фонды. Они находятся на третьем этаже. Здесь собрана уникальная коллекция фарфоровых изделий. Есть и отечественные, и зарубежные работы.
Кажется, будто кружево на этих фигурках настоящее. Такие вот мастера!
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ажурный ансамбль
В советское время эта фарфоровая фигурка оказалась в гостинице «Астория» и «прожила» там порядка полувека. И только в 80-е попала в Елагиноостровский дворец. Здесь видна филигранная работа мастеров: чтобы сделать жабо и манжеты, использовалось настоящее кружево, которое погружали в так называемый «жидкий фарфор», а потом обжигали. Кружево выгорало, фарфор оставался.
К сожалению, пока театрализованные экскурсии не проводятся. Но во дворце обновили костюмерную и как только будут сняты ограничения, готовы порадовать гостей
Фото: Олег ЗОЛОТО
Обновленная костюмерная
Имеется здесь и своя костюмерная. В доковидные времена во дворце проводились балы, и их участники могли выбрать себе наряд. Сейчас, по понятным причинам, балы пока не проводятся.
Так выглядел кабинет императора Александра I
Фото: Олег ЗОЛОТО
Царский кабинет
Кабинет Александра I. Его показывают впервые. Помещение отреставрировано строго по старинным эскизам и чертежам. Убранство точно соответствует акварели, которая находится в Русском музее и изображает этот кабинет. Именно здесь и работал император.
Таким вполне мог быть женский кабинет в XIX веке
Фото: Олег ЗОЛОТО
У дам тоже были кабинеты
А так могли выглядеть женские кабинеты. Правда, дамы, в отличие от своих мужей, в них не работали, а просто отдыхали либо писали письма подружкам.
Это тоже пример женского кабинета
Фото: Олег ЗОЛОТО
Режим работы Елагиноостровского дворца:
Вторник-воскресенье с 10.00 до 18.30, кроме среды. Касса Музея - до 18.00.
В среду - с 13.00 до 21.00. Касса Музея - до 20.30.
Выходной день: понедельник
Стоимость – 150 рублей