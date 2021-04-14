Датская скульптура и кабинет Александра I: Что можно увидеть в дворце на Елагином острове после пятилетней реставрации

Во дворце ждут гостей каждый день, кроме понедельника Фото: Олег ЗОЛОТО

Дворец на Елагином острове закрылся на реставрацию 5 лет назад. За это время он преобразился и теперь снова готов встречать посетителей. Здесь полностью отреставрировали второй и третий этажи и частично – первый, где убранство, лепнина и мебель воссозданы по эскизам великого архитектора Карла Росси.

Резиденция построена по проекту знаменитого архитектора Карла Росси Фото: Олег ЗОЛОТО

Елагиноостровский дворец был построен в 1818-1824 годах. Император Александр I подарил его своей матушке Марии Федоровне, которой в силу возраста стало трудно выезжать в горячо любимый Павловск. А потому резиденция, находящаяся намного ближе к Зимнему дворцу, оказалась очень кстати.

Корреспонденты «Комсомолки» стали одними из первых посетителей, которым удалось полюбоваться на обновленные интерьеры дворца.

Скульптура "Охотник за пантерами". Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии. Как выяснилось, ранее ее пытались несколько раз "отреставрировать" и даже измазали масляной краской. Но золотые руки петербургских мастеров вернули ей первозданный вид Фото: Олег ЗОЛОТО

"Охотник за пантерами"

Скульптура «Охотник за пантерами» известного датского скульптора Йенса Йерихау, выполненная из итальянского мрамора в XIX веке. Это единственная статуя, выполненная этим автором, которая на данный момент хранится в России. Изваяние нашли на одной из дач Каменного острова, оно было в ужасном состоянии, так как находилось на улице. Однако теперь скульптуру отреставрировали и впервые показывают петербуржцам.

В XIX веке в этом просторном зале располагалась столовая Фото: Олег ЗОЛОТО

Светлая столовая

В этом зале находилась столовая. Она размещена на теневой стороне, и чтобы не было ощущения мрачности, Росси оформил ее в светлых тонах.

посетителей пускают даже в фонды - полюбоваться на уникальную коллекцию фарфора Фото: Олег ЗОЛОТО

"Фарфоровые" фонды

После реставрации дворца посетителей пускают даже в фонды. Они находятся на третьем этаже. Здесь собрана уникальная коллекция фарфоровых изделий. Есть и отечественные, и зарубежные работы.

Кажется, будто кружево на этих фигурках настоящее. Такие вот мастера! Фото: Олег ЗОЛОТО

Ажурный ансамбль

В советское время эта фарфоровая фигурка оказалась в гостинице «Астория» и «прожила» там порядка полувека. И только в 80-е попала в Елагиноостровский дворец. Здесь видна филигранная работа мастеров: чтобы сделать жабо и манжеты, использовалось настоящее кружево, которое погружали в так называемый «жидкий фарфор», а потом обжигали. Кружево выгорало, фарфор оставался.

К сожалению, пока театрализованные экскурсии не проводятся. Но во дворце обновили костюмерную и как только будут сняты ограничения, готовы порадовать гостей Фото: Олег ЗОЛОТО

Обновленная костюмерная

Имеется здесь и своя костюмерная. В доковидные времена во дворце проводились балы, и их участники могли выбрать себе наряд. Сейчас, по понятным причинам, балы пока не проводятся.

Так выглядел кабинет императора Александра I Фото: Олег ЗОЛОТО

Царский кабинет

Кабинет Александра I. Его показывают впервые. Помещение отреставрировано строго по старинным эскизам и чертежам. Убранство точно соответствует акварели, которая находится в Русском музее и изображает этот кабинет. Именно здесь и работал император.

Таким вполне мог быть женский кабинет в XIX веке Фото: Олег ЗОЛОТО

У дам тоже были кабинеты

А так могли выглядеть женские кабинеты. Правда, дамы, в отличие от своих мужей, в них не работали, а просто отдыхали либо писали письма подружкам.

Это тоже пример женского кабинета Фото: Олег ЗОЛОТО

Режим работы Елагиноостровского дворца:

Вторник-воскресенье с 10.00 до 18.30, кроме среды. Касса Музея - до 18.00.

В среду - с 13.00 до 21.00. Касса Музея - до 20.30.

Выходной день: понедельник

Стоимость – 150 рублей