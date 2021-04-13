Депутат поздравил петербуржцев с Днем космонавтики в образе астронавта NASA

Михаил Погорелов неудачно поздравил горожан с 60-летием полета Гагарина в космос. Фото: СОЦСЕТИ

Скандал «космического» масштаба, точнее характера, разгорелся в Санкт-Петербурге. Депутат местного Законодательного собрания Михаил Погорелов оригинально поздравил горожан с Днем космонавтики.

- Дорогие друзья, поздравляем вас с поистине космическим праздником. Ровно 60 лет назад, 12 апреля, прозвучало легендарное «Поехали!», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики, - говорилось в тексте обращения депутата в Инстаграме.

Если присмотреться, то на рукаве виден флажок с синим верхом и красно-белыми полосами, как у национального стяга США. Фото: СОЦСЕТИ

Но беда в том, что на фотографии в соцсетях народный избранник предстал в образе астронавта NASA. На это указывала нашивка с американским флагом на левой руке (комбинезоны у космонавтов Роскосмоса и астронавтов NASA одинаковые). И хоть депутат был снят с правого бока, внимательные пользователи соцсетей сразу заметили неладное.

- Как неловко вышло, - пишут петербуржцы в комментариях.

Пост из соцсетей депутата был быстро удален, но сохраненные копии разошлись по интернету. А сам Михаил Погорелов позднее дал интервью телеканалу, где обратился к петербуржцам уже в более привычной одежде – пиджаке и джинсах.

- Все человечество сегодня торжествует по поводу нашего, советского гражданина Юрия Алексеевича Гагарина. Мне особо приятно, что я имел честь служить в военно-космических силах, поэтому эта тема для меня особенно дорога и особенно близка, - отметил депутат.