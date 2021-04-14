Реакция – молния: Петербуржец спас ребенка от несущейся на него машины

Отец спас сына из-под колес машины. Фото: источник "КП-Петербург".

Молниеносная реакция жителя Петербурга спасла ребенка от неминуемой гибели. Водитель иномарки, припаркованной на другой стороне улицы, перепутал педали и дал по газам. Автомобиль рванул назад, перескочил через газон и врезался в стену дома, из которого только что вышли папа с сыном. Только быстрая реакция мужчины, оттащившего ребенка в сторону, спасла жизнь обоим. Инцидент произошел на улице Катерников, в микрорайоне Балтийская жемчужина, что на юге Петербурга.

- Очередное ДТП в Балтийской жемчужине. Судя по всему, водитель автомобиля «Вольво» сдавал задом и зацепил припаркованный белый «Тигуан». От испуга вместо тормоза нажал на газ и на полном ходу, перелетев через газон и снеся ограждение, врезался в жилой дом, - пишут местные жители в паблике БЖonline | Балтийская Жемчужина.

Пользователи соцсетей восхитились отменной реакцией папы, который унес ребенка почти из под колес тяжелой иномарки: «Мужику, так ловко среагировавшему, респект! Папа - молодец! Здоровья вам!».

А также удивляются «мастерству» водителя черного кроссовера: «Как у водителя, у меня в голове не укладывается, как это вообще возможно, да еще по такой траектории, даже если газ с тормозом перепутать»; «В принципе не понятно движение назад, впереди все свободно было. Неужели перепутали газ тормоз, а потом паника уже».

Известно, что за рулем «Вольво» была женщина, в ее машине также был ребенок. По предварительным данным, он не пострадал.