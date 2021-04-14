«Еще секунда - и бабушка на Volvo впечатала бы ребенка в стену»: Отец рассказал, как ему удалось спасти сына в последний момент

Отец с молниеносной реакцией спас сына Фото: предоставлено героем публикации

37-летний отец с молниеносной реакцией из Санкт-Петербурга стал героем соцсетей. Сергей Николаев гулял со своим 4-летним сыном во дворе возле дома, когда на них, на полном газу, сшибая все на своем пути, понесся неуправляемый внедорожник Volvo. Еще секунда и отец, и сын оказались бы под колесами машины. Но папа-герой успел схватить сына и отскочить в сторону в самый последний момент. Автомобиль впечатало в стенку ровно в то место, где только что стояли люди. "Комсомолка" нашла отца-супермена и узнала подробности спасения.

Мальчик катался на беговеле во дворе Фото: предоставлено героем публикации

- Мы гуляли вдвоем с сыном, я его фотографировал, - рассказал "КП-Петербург" отец мальчика Сергея. - Я услышал звук удара. "Вольво" сначала протаранила "Фольксваген", только благодаря этому я поднял голову и увидел несущуюся на нас машину. Схватил ребенка и отскочил в последний момент. Они на полном ходу врезались в дом. Это просто на автомате произошло. Благо, что я услышал этот звук. Если бы не это, нас бы с сыном уже не было. Дальше все на автопилоте. Просто рефлекс сработал. Ребенок очень сильно испугался. Но уже все забыл. Вспоминает это как приключение. В силу возраста он, к счастью, не особо понял, что произошло.

Фото сделано за минуту до аварии Фото: предоставлено героем публикации

За рулем автомобиля была женщина из того же дома, что и Сергей, в машине на заднем сидении у нее находился маленький внук. После случившегося бабушка была не в меньшем шоке, чем те, кого она едва не угробила.

- Ее дочь стояла на противоположной стороне улицы, они попрощались, бабушка с ребенком села во внедорожник и, видимо, переключила коробку-автомат на заднюю скорость и газанула, - продолжает Сергей. - От испуга она сначала протаранила рядом стоявшую машину дочери - этот стук я и услышал, а потом через встречку, через газоны, через ограждение полетела прямо к нас.

Машина чуть не убила отца с ребенком Фото: vk.com/bpearl.online

Удивительно, но женщина даже не поняла, что чуть не погубила отца с ребенком.

- После аварии к ней подбежали люди, двери открывали, спрашивали, все ли живы, - делится Сергей. - Она сказала, что с ними все хорошо. У них там подушки безопасности сработали. Она вышла такая очумевшая, кричала: "Я не понимаю, что произошло". Она сама не в курсе, что пошло не так. Мы с сыном вытащили наш беговел у нее из-под колес и сразу ушли домой. А потом она в группе нашего дома в соцсетях написала: "Слава богу, что там никого не было". Я ответил, что были. Она мне писала, извинялась, говорила, что они сами в шоке. Она была абсолютно трезвая.

Женщина стукнула машину своей дочери, это звук и спас отца с ребенком Фото: vk.com/bpearl.online

Больше всех эта история напугала жену Сергея, которая только неделю назад родила второго ребенка - дочку.

- Жена вся в слезах была. Она восприняла это сильнее, чем мы, - вздыхает Сергей. - Но сейчас она уже успокоилась, переварила все. Что касается виновницы аварии, она уже заявила, что будет восстанавливать дом после аварии. Исправлять все повреждения.