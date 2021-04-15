«Мы были слабы, но бежали вслед за вагоном…»

С началом блокады трамвай стал главным транспортом в Ленинграде. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ЧЕРЕЗ СУГРОБЫ НА КОНЦЕРТЫ

С началом блокады трамвай стал главным транспортом в Ленинграде. Большинство машин и грузовиков мобилизовали на нужды фронта, а тому, что осталось, не хватало горючего. Поэтому трамваи не только перевозили пассажиров, но и войска, поскольку линии доходили практически до передовой. Также на них доставляли грузы и сырье для заводов.

Но в декабре на ленинградских электростанциях топлива остро не хватало. Чтобы обеспечить электричеством работу хлебозаводов, оборонных предприятий, госпиталей, ток для трамвайных линий отключили. Для осажденного мегаполиса это стало настоящей трагедией.

- Трамваи стояли по разным улицам, как сугробы. Гора льда - вот так тогда это выглядело. Как вы, наверное, знаете, был жуткий мороз, 40 градусов. Угрюмые истощенные люди шли, как тени, по городу на работу, - вспоминает балерина Кировского театра Аглая Чернова, выступавшая в блокадном городе. В апреле ей исполнился 101 год, но она на всю жизнь запомнила, как зимой 1942 года пешком через сугробы отправлялась на концерты.

ГОЛУБЫЕ ВСПЫШКИ В НЕБЕ

Трамваи стояли, но трамвайщики не прекращали свою работу - они верили, что когда-нибудь транспорт вновь тронется с места, и поэтому постоянно ремонтировали поврежденные обстрелами рельсы и контактную сеть. К весне 1942 года они восстановили 150 километров трамвайных путей. К этому времени на переоборудованную под сжигание торфа ТЭЦ № 5 перевезли достаточное количество сырья для запуска рельсового транспорта. И 15 апреля 1942 года город проснулся от перезвона трамваев на улицах.

«Мы бежали, мы были слабы, но мы бежали на наших непрочных, распухших ногах за этим вагоном. Я помню, как кричали: «Позвони еще!» Такой радостью был этот трамвайный вагон», - рассказывала писательница Вера Кетлинская в газете «Ленинградская правда».

Движение в городе заметили и немцы. Это вызвало у них настоящий шок. Они были уверены, что после суровой зимы в блокированном Ленинграде не осталось живых. Геббельская пропаганда называла Ленинград городом мертвых. А тут… Сохранился протокол допроса пленного немецкого артиллериста ефрейтора Фолькенхорста: «Ночью 15 апреля с моим вторым номером Куртом мы пришли на точку и вдруг увидели, что над Ленинградом бегают странные голубые вспышки. Но это были не сигнальные ракеты… Курт забрался на крышу блиндажа и долго всматривался в бинокль. «Черт возьми! - наконец сказал он. - Они пустили… трамваи!..» Зачем же мы мерзли здесь всю зиму?! Ради чего росли леса крестов на наших военных кладбищах?! Почему кричали о гибели города и нашей скорой победе?! Если русские пустили трамвай?!»

Между тем голубые искры стали проблемой. В штаб фронта вызвали ученых и начальника трамвайно-троллейбусного управления Михаила Сороку. Им устроили… разнос: трамвай срывал демаскировку города. Была поставлена задача решить эту проблему в 24 часа. Как вспоминал Сорока, невыполнение приказа в военное время грозило очень крупными неприятностями. К счастью, решение нашлось. Причиной искр были неровные рельсы, повороты, ямы и ухабы. Трамвай подскакивал на них, на мгновение прерывался контакт дуги, ведущей к проводам. Трамвайщики просто поставили вторую дугу. И искрение прекратилось…

«ПЕРЕЕЗЖАЮЩИЕ» ОСТАНОВКИ

Немецкие артиллеристы охотились буквально за каждым трамваем. Поначалу, чтобы развести больше пассажиров, трамвайщики стыковали по несколько вагонов. Но тяжелые и медлительные поезда превратились в легкую мишень для немецких пушек. Поезда стали разделять - по одному, максимум по два вагона. В юркий быстрый трамвай попробуй попади. Вероятности мало. В вагонах стало теснее. Но и безопаснее!

Вагоновожатые также жаловались: «Немцы, гады, бьют по остановкам, пристрелялись к ним». Трамвайщики стали проскакивать остановки, высаживали людей чуть подальше, чем положено. Поначалу пассажиры возмущались: «Почему остановку проехали!». Но вскоре и сами все поняли.

Остановки в городе постоянно «переезжали». Утром ленинградцы находили объявления: «Товарищи! Посадка на маршрут № такой-то производится…» - и новый адрес. На следующий день пассажиры садились в трамвай в другом месте. Не очень удобно? Но жизнь дороже.

Во время обстрелов в разных районах города часто отключалось электричество. И тогда на базе шасси грузовика сконструировали передвижную подстанцию. Когда в том или ином месте вырубался ток, туда быстро подлетал этот грузовик, втыкался штекерами в сеть и начинал от себя линии. Эта была временная мера, но быстрая и эффективная. Интересно, что сейчас энергосистема тоже работает со сбоями и бывает отключение целых районов, отчего страдает и транспортная система. Современные трамвайщики обсуждают идею вернуться к мыслям наших предков и сделать передвижную подстанцию. Вот такая, получается, связь времен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Связь времен

В апреле нынешнего года на петербургские линии выйдут первые в России трамваи с алюминиевым кузовом. Они значительно легче тех, которые бегают по рельсам сегодня, что дарит много преимуществ эксплуатационникам. А назвали новый трамвай «Витязь-Ленинград», в память о подвиге ленинградцев в годы блокады.

НА ЗАМЕТКУ

Ежегодно 15 апреля музей Городского электротранспорта Санкт-Петербурга организовывал торжества, посвященные блокадному трамваю. И в этом году они состоятся, только в онлайн-трансляции: музей проведет онлайн-экскурсию.