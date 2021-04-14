Белая медведица Услада умерла в Ленинградском зоопарке

Услада умерла на 34-м году жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бела медведица Услада умерла в Ленинградском зоопарке. Всеобщая любимица скончалась на 34-м году жизни. Она намного пережила своих сородичей, обитающих в дикой природе, но ее смерть все равно стала неожиданной и трагической новостью.

- С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих её людей - в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведей в мире, - говорится в сообщении на страничке зоопарка ВКонтакте.

Услада была одной из долгожительниц и одним из старейших белых медведей в мире. Только в стенах Ленинградского зоопарка она провела 28 лет. В возрасте шести лет Усладу привезли в город на Неве из зоопарка Казани, где она родилась. В Петербурге Услада быстро стала любимицей служащих и посетителей зоопарка. Особенно обожала медведицу детвора.

За свою долгую жизнь она родила 16 медвежат, о которых трогательно заботилась, пока те были малышами. Позднее дети Услада «разъехались» по всех сторонам света – в зоопарки Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии.

Несмотря на почтенный для белого медведя возраст, она была активна и не упускала возможности искупаться в бассейне вольера.

- Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти, - отмечают сотрудники зоосада.