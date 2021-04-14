Режиссер фильма «Лед» Олег Трофим рассказал, почему трижды отказывался снимать «Майор Гром: Чумной Доктор»

До триумфа фильма «Лед» Олег Трофим снимал рекламные ролики и клипы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2018 году клипмейкер Олег Трофим представил свою дебютную картину «Лед». Новый музыкальный фильм о нелегкой судьбе фигуристки произвел фурор на российских зрителей. После его успешного проката в отечественной киноиндустрии загорелась еще одна звезда – молодой и амбициозный кинорежиссер с Крайнего Севера, отучившийся в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

В конце марта он представил свою новую работу – первый кинокомикс в России «Майор Гром: Чумной Доктор». В эксклюзивном интервью «КП»-Петербург» 31-летний Олег Трофим рассказал, как изменилась его жизнь за последние три года.

Премьера в кинотеатре «Аврора». Фото: Артем КИЛЬКИН

- Изначально вы – успешный клипмейкер. И тут появляется фильм «Лед». Как так получилось?

- Я всегда находился в своей тарелке, снимая музыкальные видео. Но после переезда из Петербурга в Москву появились первые мысли о кино. И тут мне предложили снимать «Лед». После этого проекта я понял, что не могу жить без кинематографа. Он сочетает в себе все виды искусств. В нем безграничный простор для творчества.

- Ожидали такую реакцию на картину?

- Были уверены, что при бюджете 150 миллионов рублей, соберем примерно 300 миллионов рублей. Окупимся - и будет классно. Но уже за первый уик-энд собрали какую-то баснословную сумму. Мне позвонил Федор Сергеевич (Бондарчук – прим. ред.) и говорит: «Ты понимаешь, что происходит? Ты видел цифры?». Я ему: «Да! А это хорошо или плохо?» Он в ответ: «С ума сошел?! Ты теперь звезда!» Для дебютного фильма это был ошеломительный успех. Но это, скорее, касается не режиссера, а продюсеров. Сборы не имеют отношения к моей работе.

- Как вас приняли в киноиндустрии?

- Стали больше предлагать проектов. Первое время, правда, это были в основном фильмы про фигуристов (смеется). У любого режиссера, который заходит на это поле, и если у него получается, да еще и финансово, то, конечно же, индустрия сразу на него реагирует. У нас в стране большой спрос на молодых, толковых и интересных режиссеров.

- Ваша жизнь сильно поменялась с того момента?

- Кардинально. Не то, что бы я начал ходить на руках и нюхать розы каждый день. Но в плане работы - да.

- А в бытовом плане?

- Стал чуть больше зарабатывать. Появилось огромное количество знакомых, но друзья остались те же. Стало больше личной и профессиональной уверенности: оказывается, я могу что-то сделать. Познакомился с разными продюсерами: Рубеном Дишдишяном, моим кумиром Александром Роднянским.

«Майор Гром: Чумной Доктор» стал первым кинокомиксом в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

«КАРТИНА ОКАЗАЛАСЬ МНЕ НЕ СОВСЕМ БЛИЗКА»

- Важные для вас люди говорили, что картина им не понравилась?

- Конечно. Не имеет смысл называть имена: они непубличные. Были и те, кто хвалил. У нас в индустрии принято хвалить, а уже между собой говорить все плохое. Такой стандарт. Мне кажется, это неправильно. Много незнакомых людей благодарили за фильм, рассказывали душещипательные истории. Одна женщина писала, что у младшей дочери была сложная болезнь: девочка не двигалась, и они давно отчаялись. А после просмотра картины поехали на реабилитацию. В итоге девочка встала не только на ноги, но и на коньки.

- Все читаете, что пишут?

- Да. Это важно. Я снимал, и тогда, и сейчас, зрительское кино. Реакция людей для меня имеет большое значение. Зрители благодарили, а вот критики нас распяли. Моя мама так за это переживала (улыбается). И мне тоже было больно. После фильма у меня было сложное внутреннее состояние. Это продюсерская картина, я как режиссер-дебютант участвовал в ней от и до, но итоговое решение по любым вопросам всегда оставалось за продюсерами. У меня были чуть другие представления о том, какой картина должна получиться, поэтому она оказалась мне не совсем близка. Многие вещи и решения я бы сделал совсем иначе, но ведь тогда это была бы уже другая картина и, если быть честным, не уверен, что мы бы снискали такой же успех и любовь зрителей. Долгое время переживал кризис, не мог присвоить себе успех. Сейчас уже легче. Отпустил, двигаюсь дальше…

- Вы говорили, что «Лед» простоват и шероховат, а сами вы любите другое кино. Зачем тогда брались за эту картину?

- Я карьерист и ремесленник. Мне было интересно пройти этот сложный процесс. Трогательный сценарий, возможность поставить музыкальные номера. Я многому научился. Результат - это уже другое. Но кино, действительно, люблю сложнее. Мне нравятся работы Нолана и Финчера, Гондри и Спилберга. В России меня всегда радует и удивляет Кирилл Семенович (Серебренников – прим. ред.). Каждый раз влюбляет в себя. В его картинах столько панк-рока, драйва, жизненной энергии и глубоких смыслов.

ПРИСУТСТВОВАЛ НА РОДАХ ЖЕНЫ И СНИМАЛ ФИЛЬМ

- Каким для вас выдался 2020 год?

- Сложный год из-за пандемии. Мои родные здоровы, но у нескольких близких друзей ушли родители. Страшное и большое горе, которое мы переживали вместе. В остальном, много внимания уделял кино. Плюс полтора года назад у меня родился сын. Это произошло буквально на съемочной площадке. Мы снимали в павильоне в Москве. Жена позвонила и сказала, что через два часа родит. До этого я всем сказал, что в любом случае, что бы то ни было, поеду на роды. Мне на телефоне настроили все, чтобы я видел, что происходит на съемочной площадке. Несся через всю Москву, потел и белел, боялся все пропустить. Но успел! Одновременно следил за съемочным процессом и за тем, как рожает жена. Поэтому весь прошлый год учился быть папой, совмещать отцовство с работой. Пока плохо получается (смеется). Но я всегда этого хотел.

Трофим уверен, что люди после просмотра фильма должны чувствовать себя, как после классного приключения. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Появление ребенка вас как-то изменило?

- Да, но жена говорит, что недостаточно (улыбается). Стал собраннее, начал ценить время. Появилось больше ответственности. Ведь все, что я делаю, напрямую отражается на судьбе и жизни этого мальчишки.

- Вы сразу согласились снимать кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор»?

- Нет, я три раза отказывался. После фильма «Лед» я взялся за пилот сериала «Горизонт». Позже в качестве режиссера экшн-юнита поработал на картине Фёдора Сергеевича Бондарчука «Вторжение», затем снял несколько клипов и рекламный документальный фильм про Антоху МС в Японии. В общем, был максимально истощен. Собирался уехать на крайний север к маме, чтобы по ее повести написать сценарий и снять мистический триллер о геологии (смеется). Ну и отдохнуть. Когда позвонил Миша Китаев (кинопродюсер – прим. ред.) и предложил взяться за этот проект, я сказал «нет». Потом он набрал второй раз. Я попросил прислать сценарий, мол, что-то смогу подсказать, частным образом, как друг другу. Мне понравилось, но я все равно не был готов внутренне. Но после очередного разговора до меня дошло, что именно мечтают сделать ребята из Bubble, какие есть идеи и перспективы… в общем, я благодарен Мише за его настойчивость.

- До этого держали комиксы в руках?

- Частенько листал на барахолках за границей. Всегда привлекали внимание старые, 60-70-ых годов. Но самой комикс-культурой никогда не увлекался. И честно, был приятно удивлен, насколько все изменилось.

По сюжету, майор полиции Игорь Гром - звезда Петербурга. Пробивной и непримиримый к преступникам всех мастей. Фото: кадр из фильма

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КИНО ЗАШЛО»

- «Майор Гром: Чумной Доктор» - это первый в России фильм, снятый по комиксам. Если он понравится публике, то вы рискуете войти в историю.

- Да ну, формальности. Для меня это неважно. Главное, чтобы кино зашло. Чтобы люди пришли посмотреть фильм, получили удовольствие и вышли, как после классного приключения. Вот это важно!

- Вы пришли в проект за три месяца до начала съемок. Расскажите, как подбирали актеров.

- Когда я пришел, то авторы комикса держались за четыре позиции: Алексей Маклаков, Михаил Евланов, Дима Чеботарев и Сергей Горошко. Уже вместе со мной утверждали Любовь Аксенову. Она профессиональная артистка и умеет работать с жанром. А это, в целом, оказалось самой сложной задачей. Кинокомикс – это несвойственная форма для российской кинокультуры.

Чумной Доктор считает, что его город «болен чумой беззакония» и принимается за «лечение», убивая людей, которые избежали наказания при помощи денег и влияния. Фото: кадр из фильма

На главную роль пробовались все известные и начинающие актеры 30-35 лет. Многие артисты, имея огромный опыт, не чувствовали и не нащупывали этот жанр. В кинокомиксе форма существования в кадре немного другая. Игоря Грома, которого играет Тихон Жизневский, нашли почти случайно. Увидели его фото со съемок. Артем Габрелянов (создатель Bubble Comics – прим. ред.) сходу сказал нет. Мол, он кудрявый и лицо оладушком (смеется). Мы провели пробы, обомлели. Тиша с интересом отнесся. Хотя потом рассказывал, что не понимал, что он делает на этих пробах. Ведь, по его словам, «он не мужлан из кинокомикса». Когда постригли ему усы, бороду, то увидели настоящего Игоря Грома. И мне нравится тот образ, который получился на экране. Он, конечно, более объемный, чем фильм позволил нам его раскрыть. Но, уверен, мы продолжим нашу историю и еще не раз удивим зрителя.

- В фильме есть сцена, где выезжает огромный мусоровоз с перевернутым инкассаторским фургоном на Дворцовую площадь. Знаю, что разрешение на эту съемку было непросто получить.

- Непросто снимать на Дворцовой площади. Мы договаривались с администрацией города. Нам разрешили использовать только ее часть. А вот Академию Штиглица взрывать запретили. Пришлось воспользоваться компьютерной графикой. В Петербурге снимали порядка 90% экстерьеров. В картине нет советского наследия города, бандитского Петербурга с дворами-колодцами. Показали город-музей, который обладает мощным потенциалом, но и кучей проблем, которые нужно решать.

В Петербурге снимали порядка 90% экстерьеров комикса. Фото: кадр из фильма

- Вам нравится то, что получилось?

- Люблю этот фильм и горжусь им. Если картина соберет, то сможем продолжить историю.

- В одном из своих интервью вы сказали: «Надеюсь, что лучший свой фильм сниму в 84 года». Считаете, что молодой режиссер не способен снять выдающуюся картину или все приходит с опытом?

- Рассчитываю, что каждый следующий шаг сложнее и интереснее предыдущего. Вопрос не в том, что до 84 года я буду снимать какое-то дерьмо. Это о том, что планка всегда будет расти, и я никогда не остановлюсь и не скажу: теперь я мэтр. «Майор Гром: Чумной Доктор» - это отличная работа. Но уверен, что следующий фильм будет еще лучше. Мне хочется учиться и двигаться дальше, а не удовлетворяться собственной похвалой.