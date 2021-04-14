Рэпер Yung Trappa разбился в ДТП на каршеринговом авто в Санкт-Петербурге

Рэпер Yung Trappa попал в серьезное ДТП в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Рэпер Yung Trappa, он же Владислав Ширяев, попал в жесткую аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Видео последствий ДТП опубликовал в Сети тиктокер Андрей Ермошин, оказавшийся на месте происшествия. Судя по записи, музыкант находился за рулем каршеринга и влетел в пикап. От сильного удара капот арендованного авто оказался почти полностью смят. Несладко пришлось и кумиру молодежи – его застали сидящим на поребрике и умывающим лицо от крови. Автор видео тут же усомнился, трезв ли молодой человек.

- Да-да-да, сто процентов, - коротко ответил рэпер с разбитым лицом.

Музыкант разбил лицо, влетев в припаркованный пикап. Фото: СОЦСЕТИ

Кроме этого Yung Trappa утвердительно ответил на вопрос, его ли это аккаунт в каршеринге. Вскоре Владислава госпитализировали в Мариинскую больницу на лечение. В медучреждении пообещали «Комсомолке» уточнить состояние больного, но оперативного ответа на момент публикации не последовало. Сам рэпер вышел на связь с поклонниками спустя сутки после аварии в своем Instagram.

- Я в порядке, - лаконичной успокоил поклонников рэпер.

Об образе жизни друга Моргенштерна можно догадаться по таким фотографиям в его соцсетях. Фото: instagram.com/official_yung_trappa

Добавим, что недавно Yung Trappa выпустил совместную песню вместе с коллегой Моргенштерном. Там все как обычно: девушки, тачки, деньги, наркотики. К слову, в начале 2021 года Владислав Ширяев вышел из колонии, отсидев там 5,5 лет за хранение и распространение понятно каких веществ.