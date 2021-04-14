В Петербурге дрифтер случайно «сжег» BMW, хвастаясь перед девушкой

Горе-дрифтер устроил пожар в BMW во время заезда в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге горе-дрифтер случайно «сжег» свой черный BMW, наворачивая круги на парковке у «Сибур Арены». Это место традиционно популярно среди любителей гоночных авто в Северной столице. И вот, вечером среды, один из молодых водителей слишком перестарался, пытаясь впечатлить девушку.

- Моя дочь видела все с самого начала, когда они еще дрифтовали на парковке. В машине были парень и девушка, они вышли и пробовали самостоятельно тушить, но не получилось, - рассказала «Комсомолке» очевидец Евгения, которая опубликовала видео с места происшествия в одном из городских сообществ во «Вконтакте».

От "ласточки" не осталось живого места. Фото: vk.com/spb_today

Дрифтерам пришлось вызвать на место спасателей МЧС, поскольку самостоятельно ликвидировать огонь они никак не могли, мощности огнетушителя оказалось недостаточно. Хаотичные действия молодых людей попали на камеру видеонаблюдения. Запись «последнего дрифта» появилась в группе «Дорожный инспектор».

- В 19:52 очевидцы сообщили о загоревшемся автомобиле. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место происшествия, огонь удалось ликвидировать в 20:15. В машине марки BMW загорелись некоторые части под капотом. В пожаре никто не пострадал, огонь тушили пять человек личного состава МЧС с помощью одной единицы техники, - сухо подытожили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.