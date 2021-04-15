В Ленобласти задержали киллера за зверское убийство саранского депутата на глазах студентов 25 лет назад

В Ленобласти спустя 25 лет задержали киллера, убившего лектора в университете на глазах у студентов Фото: принтскрин видео.

Полиция Ленинградской области задержала киллера, скрывавшегося от правосудия 25 лет за громкое убийство депутата Саранского горсовета и старшего преподавателя Мордовского университета Олега Еникеева. В октябре 1995 года четыре человека расстреляли мужчину в аудитории прямо на глазах студентов. Троих исполнительней зверской расправы задержали и судили еще в 2013 году. А четвертый участник убийства, задержанный 14 апреля 2021 года, прятался в Ленобласти и жил по поддельным документам.

- 27 октября 1995 года Олега Еникеева расстреляли из автомата в упор прямо на глазах студентов. Следствие установило, что жестокая расправа связана с его криминальной биографией, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме преподавательской и политической деятельности Еникеев возглавлял одну из самых влиятельных группировок того времени, стремящейся контролировать все коммерческие объекты в Саранске. Вскоре следователи выяснили, что заказчиками убийства были участники другой конкурирующей за передел криминального рынка группировки. Но все они были убиты еще в 2000-х годах во время очередных разборок.

47-летнего киллера нашли в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти. Он жил вместе с женщиной, которая даже не подозревала о его прошлом и не знала его настоящего имени. Мужчина долгое время жил по поддельным документам, зарабатывал на жизнь частным строительством. Во время задержания он до последнего пытался убедить силовиков, что те ошиблись, перепутав его с другим человеком.

Сейчас киллер уже этапирован в Саранск, где его ожидает суд. Ему грозит от восьми лет до пожизненного срока по части 2 статьи 105 УК РФ.

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