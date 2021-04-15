Вице-губернатор Олег ЭРГАШЕВ - об СПбГУП: Нам нужны такие кадры

Вице-губернатор Олег ЭРГАШЕВ и ректор, академик Александр Запесоцкий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Олег Эргашев, отвечающий в Петербурге за здравоохранение, социальную и демографическую политику, побывал с визитом в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, чтобы своими глазами увидеть, как воспитывается новая петербургская интеллигенция. Экскурсоводом почетного гостя стал ректор, академик Александр Запесоцкий.

Путешествие по вузу началось с Театрально-концертного зала имени композитора Андрея Петрова, рассчитанного на 700 зрителей. Рядом с портретом выдающегося композитора в фойе соседствуют снимки регулярно бывавших здесь Дмитрия Лихачева, Жореса Алферова, Эльдара Рязанова и других великих россиян. Все они были Почетными докторами университета. Тут же - фотографии гостей, первых лиц Петербурга и России, включая самого президента Владимира Путина. - Профессорско-преподавательский состав у вас один из лучших в стране! - отметил Олег Эргашев. - Выдающиеся ученые России и даже мира приложили свои таланты и труды, чтобы заложить традиции образования в вузе.

Театрально-концертный зал имени композитора Андрея Петрова. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Сердце ГУПа - Научная библиотека имени Даниила Гранина. Гость удивился, глядя на читальный зал с красивейшими столами с зелеными лампами (он вмещает 300 студентов). А потом отметил: в такой обстановке хочется не жвачку к стулу приклеить, а погрузиться во вдумчивое изучение книг. Их здесь, кстати, около 550 000 томов.

Научная библиотека имени Даниила Гранина. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Третий кит, на котором стоит кампус, - наследие Почетного гражданина Петербурга Михаила Боброва. Именно его имя гордо носит университетский Спортивно-оздоровительный комплекс, включающий три зала, бассейны, сауны, солярий и массажный кабинет. - Это лучший студенческий фитнес-клуб города, - отметил Александр Запесоцкий. - Причем заниматься дополнительно к учебе ребята могут бесплатно, троечники - за символическую плату. Здоровье прежде всего! - И это мне, как врачу, импонирует. Особенно то, что на территории нет ни одной курилки, - подхватил Олег Эргашев. - Молодые люди проводят свой досуг полезно и выходят отсюда здоровыми.

Спортивно-оздоровительный комплекс. Фото: пресс-служба СПбГУП.

О «Желтой подводной лодке» ходят легенды. Фантазийное пространство на цокольном этаже вуза включает зал информатики, классы кафедры режиссуры мультимедиа (по этой специальности ГУП начал обучать первым в России), студию звукозаписи и экспозицию с подлинными золотыми пластинками «Битлз».

«Желтая подводная лодка». Фото: пресс-служба СПбГУП.

Помимо восковых Леннона и Маккартни, на подлодке обитает водолаз Вася. Пожать ему руку - добрая примета: абитуриенты надеются с его помощью поступить, студенты - получить пятерку. Ну а Олег Эргашев пожал Васе руку сразу за весь Петербург.

На подлодке обитает водолаз Вася. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Больше всего гостя поразила студия звукозаписи. Поработать здесь стремятся известнейшие коллективы страны. Так, группа «Animal ДжаZ» записала в студии почти все свои альбомы. Здесь учился и преподает теперь главный звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко. На кафедре звукорежиссуры также работают ведущие специалисты по акустике в мире, например, выдающийся ученый, профессор Ирина Алдошина.

Студия звукозаписи. Фото: пресс-служба СПбГУП.

В Дом студентов - так тепло в университете называют общежитие - ведет шумная «Итальянская улица» с балкончиками: некогда обычный коридор сделали живописнейшим местом. Рядом открыли кафе и ресторан в итальянском духе, а также шикарный клубный зал, где проходит масса молодежных вечеринок. Еще одно притягательнейшее место - «Пляж». Рекреация факультета искусств представляет собой мини-озеро с шезлонгами и соломенными зонтиками на берегу. - Все это сделано, чтобы студенты могли переключиться, расслабиться, - пояснил Александр Запесоцкий. - Учиться у нас и так непросто, а сейчас и время особенно напряженное.

Дом студентов. Фото: пресс-служба СПбГУП.

КСТАТИ

В конце экскурсии Эргашев, выступая перед студентами, признался: «Ничего подобного не видел нигде». - Гуманитарный университет профсоюзов - образец для других вузов в том, как нужно воспитывать молодежь: все - начиная от библиотеки и заканчивая кафе - сделано с огромной любовью, все продумано до мелочей, - подытожил вице-губернатор. - Быть здесь - большое счастье. В доказательство чиновник привел сухую статистику: ни один выпускник ГУПа не остается нетрудоустроенным. Отчасти и потому, что вуз готовит редких востребованных специалистов. Например, факультет конфликтологии здесь единственный в стране. - Подведомственные мне комитеты будут с вами активно сотрудничать, - пообещал вице-губернатор ректору. - Нам нужны такие кадры!