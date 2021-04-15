Морожка и некондиция: эксперт рассказал, что на самом деле продают в Петербурге под видом свежей корюшки

Сезон корюшки рыбаки-промысловики еще не открыли, а на прилавках она уже есть. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 15 апреля, в 12 районах Санкт-Петербурга открылись точки по продаже самой популярной рыбки на всем Северо-Западе – корюшки. Торговля, несмотря на будний день, идет бойко, однако специалисты предупреждают: «снимать сливки» с прилавков пока еще рановато. Велик риск нарваться на «неправильную» рыбу.

ИНОСТРАНКА В ЖЕЛТОМ САРАФАНЕ

По словам заместителя рыболовецкого колхоза «Лигово» (один из крупнейших в Санкт-Петербурге и Ленобласти, обеспечивает порядка 50 % поставок) Дмитрия Бондарюка, корюшка на прилавках на сегодняшний день делится на три категории: свежая, мороженая и аргентинская.

Пока рыболовецкие флотилии еще только забрасывают сети. Фото: Илья СМИРНОВ

- Надо понимать, что масштабный лов только-только начался, - отмечает эксперт. – Корюшка в этом году пришла поздновато – помешали долгие заморозки, из-за которых вода в Финском заливе и Ладоге не успела как следует прогреться.

Самая интересная «вариация» - аргентинская корюшка. Ее в изобилии можно обнаружить на прилавках рыбных магазинов. Она дешевле (как правило, на порядок) и по внешнему виду совершенно не отличается от балтийской и ладожской за исключением желтой чешуи. Вместе с тем, констатирует Бондарюк, у аргентинский корюшки есть свои минусы. Во-первых, вся она мороженая – охлажденная рыба из Аргентины до Санкт-Петербурга просто не доедет, превратится в пути в неаппетитное месиво. Во-вторых, частью из-за своих видовых особенностей, частью из-за все той же глубокой заморозки «аргентинка» имеет более темное и жесткое мясо. По вкусу она похожа скорее на плотву – не страшно, но на любителя. Запах огурцов отсутствует.

- Что касается мороженой корюшки, то тут есть один простой совет – посмотрите ей в глаза, - продолжает специалист. – У рыбки, которая почти год пролежала во льду, хрусталик мутнеет и становится белесым.

Вкусовые качества мороженой корюшки тоже специфические: за время хранения мясо «оседает» и становится более плотным. Есть можно, удовольствие – особенно по сравнению со свежей корюшкой – на троечку. Ну а обиднее всего то, что в плане цены свежая и мороженая корюшка практически не отличаются – видимо, перекупщики полагаются на то, что покупатель не станет придирчиво заглядывать каждой рыбешке в глаза.

Мороженую рыбку от свежей можно отлчить по глазам - у мороженой они белые и мутные. Фото: Тимур ХАНОВ

50 % ПО ПУТИ К ПРИЛАВКУ

Наконец, остается корюшка свежая. Но с ней тоже все не так просто.

- Надо понимать, что корюшку промысловики ловят разными, скажем так, инструментами, - объясняет Дмитрий Бондарюк. – Есть, например, накапливающие сети – с их помощью рыба задерживается на определенном участке водоема и потом доставляется на борт рыболовецкого судна. Все это время она находится в воде, соответственно, к покупателю приходит максимально свежей. А есть сети объячеивающие – рыба в них запутывается и, если сети долго не проверять, погибает. Соответственно, к моменту доставки на прилавок она уже приходит в состояние некоторой «некондиции».

Случается это, добавляет наш эксперт, довольно редко: во-первых, приказом Росрыболовства установлено, что сети, какими бы они ни были, нужно проверять как минимум раз в 72 часа. Во-вторых, корюшка сейчас ловится «премиальная», крупная и дорогая, так что никому не придет в голову ее сознательно губить и терять доход. Но все же случается. В этом случае отличить свежую корюшку от «снулой» помогут жабры и состояние чешуи. Жабры должны быть ярко-красными и плотно закрытыми. Чешуя – гладкой и блестящей, без малейших следов слизи.

На берегу корюшка в зависимости от размера стоит от 200 до 800 рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наконец, вопрос, который сегодня всех больше всего волнует – а как там с ценами? Рапортуем: «на берегу» корюшка в зависимости от размера стоит от 250 до 700 рублей. Перемещаясь с берега на рынок, рыбка стараниями перекупщиков прибавляет в стоимости солидные 50 % и более. Но это не страшно – совсем скоро начнется полноценный промышленный лов, и культовая петербургская рыбка начнет дешеветь. В прошлом году, например, под конец сезона ее вполне реально было найти по 100-200 рублей за килограмм. В этом ситуация вполне может повториться.

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