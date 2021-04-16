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Общество16 апреля 2021 13:40

Депутат попросил полицию проверить электросамокаты из прокатов Петербурга на скорость

Он уверен, что многие гаджеты разгоняются сильнее, чем разрешено по закону
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На мощных самокатах можно ездить только в шлеме и с мопедными правами.

На мощных самокатах можно ездить только в шлеме и с мопедными правами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат петербургского Заксобрания обратился к полиции с просьбой проверить электросамокаты из прокатов. На скорость. По мнению народного избранника, некоторые гаджеты носятся уж слишком резво и, вероятно, нарушают установленные законом ограничения на езду без прав.

- Электросамокат развивает значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи электросамокатов ездят по тротуару, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Несколько столкновений с пешеходами уже произошло и имело плачевные последствия, - отмечает автор запроса депутат Алексей Цивилев.

Он напоминает, что по правилам, если электросамокат имеет электродвигатель мощностью (в режиме длительной нагрузки) более 0,25 кВт, то он считается мопедом и для управления им нужны права категории «М». А ездить на мопеде можно только по дорогам и в шлеме.

Депутат Цивилев направил запрос в ГИБДД о проверке самокатов. Фото: пресс-служба депутата Алексея Цивилева.

За отсутствие прав водителя могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей, а не надетый шлем - еще в тысячу.

Впрочем, далеко не все петербуржцы, берущие самокат в прокате, знают его характеристики: «пользователей сервисов могут вводить в заблуждение, не предупреждая о реальной скорости, которую может развивать предоставляемое им в аренду транспортное средство».

Поэтому депутат просить полицию проверить прокатные конторы - сервисы кикшеринга - на соответствие их самокатов правилам дорожного движения. Всего на данный момент в прокатах Петербурга имеется около 4,5 тысяч электросамокатов.

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