Кто и как сможет вакцинироваться от коронавируса на дому в Санкт-Петербурге. Отвечаем на самые популярные вопросы

Вакцинацию от коронавируса на дому планирубт развернуть в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН

В скором времени привиться от коронавируса в Санкт-Петербурге можно будет и на дому. Но не спешите радоваться – новую опцию планируют сделать доступной только для определенных категорий граждан. «Комсомолка» в Петербурге» узнала подробности.

По словам руководителя городского центра медицинской профилактики Дмитрия Ченцова, прививать на дому будут только граждан из особых категорий – инвалидов, глубоких стариков и так далее: всех тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не может дойти до поликлиники или торгового центра.

Прививать на дому будут тех, кто не может сам дойти до поликлиники или торгового центра. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Предварительно, система будет выглядеть так: районные службы социальных участковых обзвонят всех маломобильных граждан и предложат им пройти вакцинацию, - объясняет Дмитрий Ченцов. – Списки этих граждан есть в подведомственных учреждениях комитета по социальной политике, так что, мы думаем, большого труда сформировать целевую группу не составит.

Далее, исходя из того, сколько человек захочет привиться, комитет по здравоохранению сформирует медицинские бригады и построит маршрут. И останется, собственно, прийти и сделать человеку прививку. Ожидается, что на формирование списков и бригад уйдет около трех-пяти дней. Можно ли будет выбирать вакцину, пока не известно – ответ на этот вопрос зависит от того, какими юудут поставки «ЭпиВакКороны», которой пока что в городе в разы меньше, чем «Спутника V».

- Но надо понимать, что подобные мероприятия относятся к разряду исключительных, а потому требуют дополнительного согласования с Роспотребнадзором, - подчеркивает Дмитрий Ченцов. – Пока что мы это согласование ждем, как только оно будет получено – приступим непосредственно к работе.

Какой именно вакциной будут прививать особые категории населения, и будет ли у них выбор, пока не известно. Фото: Олег ЗОЛОТО

На этом, предварительно, все – больше каких-либо существенных нововведений в действующую программу вакцинации не планируется. Собственно, придумать больше и нечего – по размаху и доступным для населения возможностям она и так не имеет себе равных. Поэтому, организовав вакцинацию на дому, власти вместе с медиками намерены вплотную заняться прививками для технического персонала Петербургского международного экономического форума. Сообщается, что вакцинировать персонал будут добровольно. Более детально стратегию распишут в ближайшее время.