Актриса и депутат Анастасия Мельникова прочитала текст «Тотального диктанта»

Анастасия Мельникова читала диктант в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики. Фото предоставлено пресс-службой СПбУТУиЭ.

«Тотальный диктант» - один из самых модных интеллектуальных проектов, каждый год его пишут тысячи человек. В этом году только в Петербурге диктант прошел на ста площадках, а за парты село больше 5 тысяч человек. Организаторы говорят: раньше на тест записывались в основном студенты-филологи. Сейчас проверить грамотность приходят самые разные люди.

По традиции диктаторами в Северной столице стали многие известные музыканты, певцы, актеры. К примеру, в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики диктант читала заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Кстати, актриса выступает лектором в университете уже второй раз. И она - не единственный звездный лектор в вузе. В 2019 году в СПбУТУиЭ диктант читал телеведущий Михаил Титов, а в 2018-м - автор проектов, руководитель пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина.

Автором текста «Тотального диктанта-2021» стал знаменитый писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Специально для участников акции он написал четыре части текста диктанта. По словам автора, это живая история, полная эмоций.

СПРАВКА

Цель акции «Тотальный диктант» – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В этом году участников «Тотального диктанта» ждал сюрприз. Филологическая акция сопровождалась кинопремьерой - показом короткометражного фильма «Обещание», снятого по мотивам текста Глуховского. Одну из ролей сыграл известный актер Павел Деревянко.