Дополнительные поезда из Петербурга до Рускеалы назначены на майские праздники

"Рускеальский экспресс" будет делать дополнительные рейсы в майские праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дополнительные поезда будут пущены на майские праздники до Рускеалы. Попасть в знаменитый карельский горный парк можно будет из Петербурга, Петрозаводска и Сортавалы. Из последней ходит знаменитый ретро-состав «Рускеальский экспресс». Ему прибавят еще один рейс в сутки.

- В период с 1 по 9 мая рельсовый автобус «Орлан» соединит Петрозаводск и Сортавалу. Между Санкт-Петербургом и горным парком «Рускеала» будет курсировать еще один поезд «Ласточка», а дополнительный ретросостав «Рускеальский экспресс» будет доставлять пассажиров из Сортавалы в Рускеалу и обратно, - сообщает пресс-служба Октябрьский железной дороги.

Дорога в одну сторону из Петербурга обойдется примерно в тысячу рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Железнодорожники отмечают, что все поезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, подъемниками для инвалидных колясок, чистыми туалетами, а также информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

Напомним, что «Ласточка» идет из Петербурга до Рускеалы примерно пять часов. В пути поезд делает остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала (и в обратном порядке по пути назад).

Съездить в Рускеалу помогут дополнительные поезда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Северной столицы «Ласточка» будет уходить в 8:31 утра и прибывать в Рускеалу в 13:48. Обратная электричка отправится в 19:20 с прибытием на Финляндский вокзал в 23:59.

Расписание «Рускеальского экспресса» следующее: Сортавала-Рускеала - отправление в 13:48 и прибытие в 14:58; Рускеала-Сортавала - отправление в 12:20 с прибытием в 13:18.

Поезда назначены «в рамках работы по развитию внутрироссийского туризма и специально для пассажиров, желающих отправиться в путешествие по Карелии в майские праздники».

Билеты можно купить в кассах дальнего следования, на сайте или в мобильном приложении РЖД. Цены на «Ласточку» до Рускеалы начинаются от 999 рублей в одну сторону.