Водопады, spa и «шведский стол»: Почему этим летом стоит поехать в Карелию

На берегу Онежского озера можно отдохнуть в Петрозаводске. Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу майские праздники, а за ними – лето: самое время строить планы на сезон отпусков. Из-за пандемии, как и в прошлом году, у россиян выбора заграничных курортов практически нет. Особенно теперь, после временного закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией. Так что планировать отдых с минимальным риском сегодня, судя по всему, можно только по России. И речь идет не только о турах на наш юг. Можно взглянуть шире и неплохо провести время в самых разных регионах. Один из вариантов – посетить «жемчужину русского севера», Карелию. И хотя ее принято считать скорее экскурсионным направлением на пару дней, там можно устроить себе и почти курортный отдых на неделю. Узнали, сколько стоит съездить в Карелию, ожидается ли подорожание туров на этом направлении и чем она вообще не хуже Турции.

Для души и тела

Летом в Карелии хорошо – нет изнуряющей жары, множество водоемов и вдохновляющих пейзажей. А отдохнуть можно на любой вкус. Например, на берегах самых крупных озер Балтики – Онежском и Ладожском. Остановиться можно в многочисленных отелях, на турбазах и в гостевых домах в рамках тура. Или снять домик самостоятельно (от 2000 рублей за сутки). Активные туристы найдут в Карелии водные развлечения – сплавы по рекам на байдарках, рафтах и каяках. А еще – экологические пешие маршруты и походную романтику. Повезет и любителям рыбалки: на озера отправляются за окунем, щукой, лещом, налимом. А вечером гостей ждет баня.

Кстати, об отдыхе для тела. В Карелии отлично развито spa-направление. Можно устроить себе поездку от трех дней – с массажами, обертываниями, посещением бассейна и саун. И все это в трех- и четырехзвездочных отелях со «шведским столом» прямо на берегу Онеги. В среднем такой тур на три дня обходится от 12 тысяч рублей с человека.

В Карелию стоит ехать, чтобы полюбоваться удивительной природой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К слову, даже в программу spa-туров чаще всего входят экскурсии. Ведь Карелия славится своими удивительными достопримечательностями. Стоит увидеть природные заповедники и знаменитые водопады «Кивач», «Юканкоски», «Рускеала». Охотно туристы ездят и на остров Валаам, где расположен монастырь, а также на остров Кижи со знаменитой деревянной церковью. В такие «места силы» Карелии можно съездить отдельно – на небольшую экскурсию от 1-2 дней. Туристы из Санкт-Петербурга чаще всего выбирают короткие путешествия к одной из достопримечательностей. Стоимость такого тура начинается от 1700 рублей. А вот жители Москвы, которым добираться дольше, предпочитают поездки от 5 дней. Большое путешествие с посещением островов, отдыхом в отелях и питанием в среднем стоит от 55 тысяч рублей при двухместном размещении.

Столица Карелии стоит на берегу Онежского озера. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кроме того, большой популярностью пользуются туры, когда гости из разных регионов добираются до Карелии на поезде самостоятельно – в Петрозаводск или Сортавалу. Там их встречают гиды и стартует автобусный маршрут.

Среди туров в Карелию очень популярны экскурсии в Кижи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подорожают ли туры в Карелию?

Многие опасаются, что из-за «закрытия» Турции дорожать будут любые туры по России. Так, уже отмечается рост цен на «пакеты» в Сочи на майские праздники и летние месяцы. В основном это связано с подорожанием самих отелей. А что насчет Карелии? Как успокаивают туроператоры, цены на летний сезон уже сформированы. И вряд ли будет какой-то большой скачок стоимости.

– Повышение может быть связано только с ростом стоимости размещения в отелях. Но пока нам такая информация от отелей-партнеров не поступала, – рассказали «КП-Петербург» представители туроператора «СканТур».

Горный парк "Рускеала" - визитная карточка Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом понятно, что лето – и так пиковый сезон. И спрос на Карелию очень большой уже сейчас.

– Обычно спрос растет с наступлением весеннего периода с апреля и достигает пика в июне, держится до сентября. Далее возрастает перед новогодними праздниками и рождественскими каникулами. Также рост спроса наблюдается во время школьных каникул, – добавляют в «СканТуре». – Карелия очень популярное направление, а в связи с пандемией спрос вырос колоссально!

КСТАТИ

Карелия действительно сегодня находится среди лидеров направлений по России: в том числе, и благодаря программе туристического кешбэка, где можно вернуть 20% от стоимости тура. В акции активно участвуют жители самых разных регионов, но особой популярностью Карелию пользуется у туристов из Петербурга, Ленобласти и Москвы.

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