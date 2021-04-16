От экономистов до психологов: как олимпиада помогает школьникам выбрать профессию

Олимпиада помогает школьникам развивать интеллектуальные и творческие способности. Фото предоставлено пресс-службой СПбУТУиЭ.

Умные состязания

У современных школьников огромная нагрузка, но некоторые из них успевают участвовать в олимпиадах и конкурсах. И правильно делают, потому что олимпиады могут помочь поступить в вуз - набрать дополнительные баллы при вступительных экзаменах или подтвердить углубленные знания в профильном предмете соответствующим дипломом. Тем более, сейчас, благодаря «дистанционке»,олимпиады ведущих вузов страны стали гораздо доступнее. Например, география олимпиады «Азимут» и «Азимут.School», которые Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики проводит во всероссийском масштабе второй год подряд, существенно выросла. Во многом этому помогло использование на заочном этапе современных дистанционных технологий.

- Фактически, нет ни одного региона, школьники и студенты которого не поучаствовали в отборочном конкурсе. Это действительно очень хорошее мероприятие, позволяющее талантливым ребятам показать свои знания вне зависимости от удаленности их проживания от Санкт-Петербурга, - говорит проректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики по внешним связям и работе с абитуриентами Владимир Дмитриев.

Олимпиада проводится по всем ключевым направлениям: экономика и финансы, право, государственное и муниципальное управление, иностранный язык, информатика. Первая олимпиада предназначена для студентов среднего профессионального образования, а вторая – для учащихся школ. Ученики 7-11 классов могут оценить свои знания в отраслях, для которых университет готовит специалистов высокого уровня.

Интерес к олимпиадам у будущих студентов не падает: на заочный этап, который проходил в университете с 1 октября по 2 апреля зарегистрировались более 1600 человек, по итогам в финал вышли 88. Финал олимпиад будет проводиться с 19 по 23 апреля. Кстати, в этом году олимпиада для школьников «Азимут.School» вошла в перечень олимпиад, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ – победители могут получить дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

Олимпиады «Азимут» и «Азимут.School» Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики проводит во всероссийском масштабе второй год подряд. Фото предоставлено пресс-службой СПбУТУиЭ.

Опыт есть

Дистанционная профориентация для Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики нововведением не стала - здесь и раньше работали с абитуриентами не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов.

- В последний год мы успешно применили этот накопленный опыт, чтобы не останавливать важную работу. Лекции, мастер-классы, деловые игры и многое другое – все это проводится при помощи вебинарных платформ, которые у нас есть, - продолжает Владимир Дмитриев.

Кстати, вебинарные платформы, которые использует университет, позволяют не просто читать лекции для группы абитуриентов – обычно это организованные группы школ и колледжей, но и получать обратную связь. Это намного более эффективная работа. Преподаватели адаптировали свои занятия под дистанционный формат, и вуз еженедельно проводит до 20 дистанционных мероприятий по запросам школ. В вузе даже есть специальный буклет, посвященный профориентационной работе, и он включает в себя более 40 различных тем.

Также университет проводит недели профессий, организует акции регионального и федерального уровней – от Тотального диктанта до Недели финансовой грамотности.

Олимпиада вуза позволяет талантливым ребятам показать свои знания вне зависимости от удаленности их проживания от Санкт-Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой СПбУТУиЭ.

На кого пойти учиться

Олимпиада помогает школьникам развивать интеллектуальные и творческие способности, у ребят появляются интерес к науке и желание развиваться.

А вуз готов в этом помочь. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики исторически является профильным для направлений экономики, менеджмента, гуманитарных наук. Ежегодно много абитуриентов подают документы на направление «Лингвистика», программа «Перевод и переводоведение», на которой изучаются два иностранных языка – английский в качестве обязательного, и второй язык по выбору – французский, испанский, немецкий или китайский.

Стойкий интерес у абитуриентов сохраняется к международным программам университета, позволяющим пройти стажировку за рубежом и даже получить второй диплом вместе с российским от вузов Германии, Финляндии, Великобритании. В этих странах студенты могут обучаться целый год.

Не уступает по востребованности направлениям экономики и менеджмента юриспруденция. В вузе в рамках этого направления можно поступить на четыре образовательные программы, которые полностью охватывают эту профессиональную область. Ну и, конечно, информационные технологии – одна из самых популярных программ вуза – «Прикладная информатика в экономике».

- Говоря про образовательные программы, я также хочу отметить ежегодный рост интереса к специальностям колледжа при нашем университете, - говорит Владимир Дмитриев. - Все больше выпускников и 9-х, и 11-х классов выбирают для себя программы именно среднего профессионального образования.