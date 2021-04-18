Тюлень Шлиссик полинял и похвастался петербуржцам новой шубкой

Ластоногий красавчик с удовольствием позирует на камеру
Фото: СОЦСЕТИ
Ластоногий любимец петербуржцев тюлень Шлиссик, как ему и полагается, продолжает умилять горожан. На этот раз он позировал перед фотокамерой в новой весенней шубке. Снимки опубликовали в соцсетях сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Зоологи сообщили всем, кто следит за жизнью «Его жирнейшества», о том, что тюлень успешно полинял и стал еще большим красавчиком.
Шубка у Шлиссика мягкая и шелковистая. Самое то, чтобы нежиться на солнышке
Фото: СОЦСЕТИ
- Нашего любимчика мы перевели на улицу, и теперь Шлисся нежится на солнышке, принимая невероятно соблазнительные для нас позы. Так что все время приходится к нему заворачивать и хватать и мять его тёплые, новые, меховые бока,- пишут в соцсетях зоологи.
Кажется, тюлень сам не нарадуется на свой наряд
Фото: СОЦСЕТИ
Любуясь на довольного тюленя, петербуржцы, как это всегда и бывает, сразу же начали осыпать Шлиссика комплиментами. А некоторые даже позавидовали его тюленьей судьбе.
А так тюлень выглядел до линьки
Фото: СОЦСЕТИ
- Хорошо быть нерпой, какие бы бока не наел, остаешься соблазнительным! – пишут пользователи сети.
- Нет предела красоте и очарованию! Какие же они прекрасные - нерпы! – умиляются горожане.
Зоологи не могут удержаться, чтобы не потискать своего любимчика
Фото: СОЦСЕТИ