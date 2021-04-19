Ленобласть и Петербург попали в ТОП рейтинга по социально-экономическому положению в России

Ленобласть стала третьей в России по социально-экономическому положению.

Ленинградская область и Санкт-Петербург оказались в группе лидеров рейтинга по социально-экономическому положению среди всех регионов России. Причем область ворвалась в тройку и обошла Северную столицу.

- Ленинградская область всегда была в десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя «добывающие» регионы. Впереди нас только Москва и Тюмень. Для нас это не просто высокий показатель, а доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и экономической сфере в пандемийный год, - отметил губернатор Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба региональной администрации.

Отметим, что Петербург занял шестое место, пропустив вперед еще Ямало-Ненецкий автономный округ и Московскую область.

Петербург оказался шестым. Фото: администрация ЛО.

Что касается рейтинга, то он составлен экспертами Фонда развития гражданского общества по итогам 2020 года. Оценка региона проходит по следующим показателям: сумма регионального продукта, среднемесячная зарплата, прожиточный минимум, госдолг региона, индекс промышленного производства и так далее. За все начислялись баллы. Чья сумма "штрафов" - отрицательных результатов оказалась меньше, то и победил.

По словам специалистов, Ленобласть вошла в тройку лидеров за счет стабильности всех показателей.