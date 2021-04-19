В гимназии на Петроградской стороне прошел урок парламентаризма

Урок парламентаризма в гимназии №70 Петроградского района приурочили к 115-летию с первого заседания Государственной думы, положившего начало парламентаризму в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Урок парламентаризма провели в гимназии №70 Петроградского района. Его приурочили к 115-летию с первого заседания Государственной думы, положившего начало парламентаризму в России.

За парты сели десятиклассники, а в роли преподавателя выступил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

– Создание Госдумы в 1906 году было великим событием, способным изменить развитие Отечества. И если бы тогда политическая конструкция была крепкой, а не расшатанной, то не дошло бы ни до Гражданской войны, ни до развала великой империи, – отметил Вячеслав Макаров. – Исторические события могут быть разными. Но задача парламентаризма – работать на укрепление государства.

Спикер ЗакСа прекрасно проявил себя в роли педагога. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда прозвенел звонок, Макаров стал задавать ребятам вопросы. Но застать врасплох их не получилось: школьники назубок знали, что такое Совет Федерации, сколько человек входит в Госдуму и кто гордо носит звание Почетного гражданина Петербурга. Ответы гимназисты проверяли по «Парламентскому видеословарю», который вобрал в себя важнейшие определения, рассказанные подросткам депутатами ЗакСа.

– Вы же наверняка готовитесь в депутаты? А значит, все это важно знать, – подчеркнул Макаров. – У депутата три функции: законотворческая, представительная и контрольная. Без парламентского контроля что было бы, неизвестно: только на Петроградской стороне мы защитили от застройки скверы, а теперь добиваемся изменения проекта строительства жилого дома из стекла и бетона на берегу Карповки.

По ходу урока Макаров перечислил важнейшие качества депутата: невозмутимость – чтобы не поддаваться на политические провокации, бодрость духа и тела – чтобы вдохновлять и вести за собой, твердость взглядов – чтобы искренне служить на благо народу.

В конце урока ребята обратились к парламентарию с собственной законодательной инициативой: школьники предлагают расширить число целевых мест в вузах, на которые могут поступить петербуржцы. В ЗакСе пообещали подумать над этим вопросом и дать юным законотворцам ответ.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провел урок для десятиклассников.. Фото: Олег ЗОЛОТО

За миг до звонка спикер ЗакСа поставил всем пятерки и задал домашнее задание – эссе на тему «Значение представительных органов власти в жизни общества»: как потом объяснил Макаров, интересно узнать, что происходит в головах современной молодежи.

– От ваших подготовки, убеждений, навыков зависит судьба Петербурга и России, – сказал парламентарий, прощаясь с гимназистами. – Вы – молодые, красивые разумные – должны понимать: вы сами творцы своего будущего.