Торжественное открытие стойки с пакетами для собачьих экскрементов прошло в Петербурге

В Петербурге торжественно открыли "догбоксы" для собачьих экскрементов / Фото: МО "Остров Декабристов"

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное событие по необычному поводу. В минувший четверг, 15 апреля 2021 года, в муниципальном округе "Остров Декабристов" Василеостровского района города, прошло открытие специальных стоек с так называемыми "дог пакетами". В небольшой металлическом контейнере находится комплект с гигиеническим совком для сбора собачьих экскрементов.

- Рады сообщить, что, не смотря на все трудности и ограничения, связанные с тем, что нашими депутатами не был принят бюджет муниципального образования, сегодня были установлены первые в Василеостровском районе санитарно-гигиенические комплексы, предназначенные для сбора экскрементов животных, - рассказали в администрации муниципального округа.

Красную ленточку перерезал сам замглавы Василеостровского района / Фото: МО "Остров Декабристов"

Рядом с каждой стойкой также установлена специальная мусорка, куда собачники смогут выбрасывать пакеты после их использования. Так как эти "боксы" первые для Василеостровского района, открытие прошло на торжественной ноте - на мероприятие приехал заместитель главы района Владлен Родионов, чтобы перерезать красную ленточку.

- Дай бог, на этом не остановятся и сделают больше, чтобы люди наконец-то то поняли, что за своими животными надо убирать, - оценили местные жители боксы.

Если собачники начнут пользоваться боксами, то их установят еще больше / Фото: МО "Остров Декабристов"

Сейчас "догбоксы" установлены у домов 35/5 и 46/1 по улице Кораблестроителей. Собачники начали активно пользоваться бесплатными пакетами, чтобы после прогулки с питомцем не оставлять за собой грязь. В администрации отметили, что боксов станет гораздо больше, если местные жители поддержат эту инициативу.

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