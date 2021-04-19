В СПбГУПТД открылась выставка Ацбеха Тесфае. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Жителям Петербурга предоставляется возможность познакомиться с экзотическими работами художника из Эфиопии Ацбеха Негга Тесфае, можно увидеть в главном здании Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице, 18 вплоть до 24 апреля.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В творчестве Ацбеха Тесфае тесно переплетается классический реализм с этническими мотивами, а его работам присущи свободная, темпераментная манера письма и колористическая насыщенность. Особенное место в его творчестве занимает пейзаж, художнику удается передать теплоту как любимого Петербурга и Венеции, так и городов африканских народов. Необыкновенно хороша портретная живопись Ацбеха Негга Тесфае: женщины Африки прекрасны, и художник раскрывает перед зрителем эту красоту.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня помимо экспонированных работ в Университете промышленных технологий и дизайна картины Ацбеха Тесфае можно увидеть в выставочном зале Союза художников России в Санкт-Петербурге, в частной галерее в Швейцарии, а также частных коллекциях России, Британии Швейцарии, США, Франции, Швеции, Эфиопии, Нигерии и других стран мира.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Художник является членом Союза Художников России, членом – корреспондентом Петровской Академии наук и искусства. В 1999 году Ацбех Тесфае учувствовал в восстановлении внутреннего убранства Храма Христа Спасителя, за что был награжден медалью Российской Академии Художеств. В 2006 году художник представлял Петербург во Франции в городе Нанси, а в 2008 - в Биеннале в Вильнюсе.

Ацбех Тесфае преподает в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, являясь доцентов кафедры живописи и рисунка, он обожаем студентами, не зря в 2018 году они выдвинули и выбрали его на звание «Человека года».