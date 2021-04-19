Группа «Пикник» готовит новый клип: Варево из двух компонентов – музыки и картин Васи Ложкина

Эдмунд Шклярский признался, что в следующем клипе группы «Пикник» появится один из котиков Васи Ложкина. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Музыканты «Пикника» представили эскизы будущего клипа, созданные петербургским художником Васей Ложкиным. Так деятели искусства объединили свои силы, чтобы создать трехминутный ролик к новой песне «Все перевернется».

- Естественно, идея была не моя. Я не мог постучаться к ребятам и сказать, что рисую картинки. Инициатива исходила от группы. Как оказалось, у нас много общих знакомых. Я с удовольствием согласился на этот эксперимент, - рассказывает Вася Ложкин.

Идея произведения была навеяна рассказом Эдгара Алана По «Человек толпы». Главной героиней станет Ночь, под ее влиянием остальные персонажи пройдут свой путь и преобразятся. Музыканты признаются, что на данный момент у них нет режиссера для клипа, и даже отсутствует готовый сценарий, пока все в стадии разработки.

Лидер группы «Пикник» представит песню «Все перевернется», когда будет готов клип. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- В конечном итоге мы должны выпустить некое варево, в котором на данный момент только два компонента – картины и музыка. Все еще впереди, картины нужно оживить. Музыка уже записана, но песня увидит свет только одновременно с клипом, - отмечает Эдмунд Шклярский, лидер рок-группы «Пикник».

Никаких ограничений для художника нет, музыканты дали ему полную свободу, лишь указали, в каком направлении двигаться. Конечно, не обойдется без фирменных котиков Васи Ложкина.

Точная дата премьеры пока неизвестна, но музыканты ориентируются на лето. К сентябрю обещают порадовать поклонников необычным клипом. После выхода песня сразу дополнит концертную программу артистов.