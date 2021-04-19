В Смольном разъяснили, как будут работать детские лагеря этим летом

С 19 апреля в Санкт-Петербурге началась заявочная кампания – на сертификаты для путевок в детские лагеря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 апреля в Санкт-Петербурге началась заявочная кампания – на сертификаты для путевок в детские лагеря. До последнего мамы и папы не были уверены, смогут ли их детям устроить организованный отдых – свежа была прошлогодняя «карантинная» история, когда летняя оздоровительная кампания была доступен лишь отдельным категориям маленьких петербуржцев.

И все же разрешили.

- Почти 110 тысяч путевок в летние лагеря будут частично или полностью (в зависимости от наличия льгот) оплачены петербургским семьям из городского бюджета в 2021 году, - рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Сначала о том, что не изменилось. Как и всегда, в лагерях будут организованы четыре смены по три недели каждая. И дети смогут отдохнуть не только на территории города или области, но и выезжать в другие регионы – в том числе в Крым и Краснодарский край.

В Петербурге есть два варианта оплаты путевок за счет городского бюджета: полный и частичный. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из пока еще «пандемийных» особенностей – неполная загрузка лагерей, на три четверти.

- Летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату, - говорит Ирина Потехина. - Разумеется - с соблюдением всех санитарных требований.

Среди этих требований, как и в прошлом году, одновременный заезд в лагеря всей смены. Если ребенок попал на территорию лагеря, то на три недели с территории он – ни ногой, а дополнительного заезда на эту смену уже не будет. Сотрудники будут сдавать тесты на коронавирус: один раз, если они живут на территории лагеря, и каждую неделю, если – вне лагерной черты.

Еще из особенностей: два этапа подачи заявлений. Сейчас их принимают на первые две смены, а после майских праздников начнут принимать на остальные две. Претендовать на компенсацию от города могут все дети с городской пропиской. Но лучше подать документы как можно быстрее – если квоты закончится, сертификат не дадут.

- Подать заявление можно в любом удобном МФЦ, вне зависимости от района, где зарегистрирован ребенок, - подчеркнули в комитете по образованию.

Напомним, в Петербурге есть два варианта оплаты путевок за счет городского бюджета: полный и частичный. Детям работающих граждан, а также ребятишкам из спортивных и творческих коллективов выдадут сертификат на 20124,72 рубля. Остаток суммы (у каждого лагеря он свой) доплачивают родители. Важно, что сертификат действует 20 дней – то есть путевку нужно успеть купить за этот срок.

Полностью бесплатно отдохнут дети-льготники, в том числе из неполных и многодетных семей, сироты, инвалиды и так далее.

Сертификат действует 20 дней, так что успейте купить путевку в обозначенный срок. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Когда подавать документы?

ЧЕРЕЗ МФЦ

- I смена - с 19 апреля по 8 мая

- II смена - с 19 апреля по 31 мая

- III смена c 11 мая по 23 июня

- IV смена с 11 мая по 6 июля

ЧЕРЕЗ ЦОО «МОЛОДЕЖНЫЙ»

I смена с 19 апреля по 27 мая

II смена с 19 апреля по 17 июня

III смена с 11 мая по 12 июля

IV смена с 11 мая по 4 августа

Когда подавать документы на оплату полной стоимости путевок через МФЦ

- I смена с 19 апреля по 28 мая

- II смена с 19 апреля по 21 июня

КСТАТИ

Городские лагеря дневного пребывания этим летом тоже будут работать. Их, как пояснили в комитете, будет больше 120. Полная стоимость путевки – 10 810,8 рубля (21 день). С учетом сертификата родители заплатят всего 40% от стоимости - 4 324,32 рубля.