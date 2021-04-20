Сбер и СПбГУ договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к 300-летию университета

Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Фото :пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка.

Сбербанк и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве для совместной реализации образовательных, научных и просветительских проектов. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

- С учетом нарастающего дефицита IТ-специалистов Сбер и СПбГУ планируют запустить программу подготовки кадров для создания платформенных сервисов, которые помогут упростить взаимодействие населения и бизнеса с государством. Кроме того, запланирован старт совместной образовательной программы в области педагогики для развития персонального подхода к обучению школьников. Сотрудничество в научно-исследовательской деятельности предполагает реализацию совместных инициатив в области искусственного интеллекта и когнитивных исследований, - сообщает пресс-служба Сбербанка.

При поддержке Сбера в СПбГУ появится Аллея универсантов - лауреатов Нобелевской премии: портреты Ивана Павлова, Ильи Мечникова, Льва Ландау и других выдающихся ученых украсят центральный вход в здание Двенадцати коллегий.

- Первая задача в рамках подписанного соглашения — выявить направления, по которым у нас с вузом совпадают интересы, чтобы коллаборация была максимально эффективной. Уже сейчас можно сказать — это все, что связано с инновациями и развитием современных технологий. У Сбера есть широкие компетенции в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. А университет - одна из ключевых кузниц высококвалифицированных кадров и научных исследований, в том числе в интересующих нас сферах — экономики, ИТ, математики, физики, биологии. И здесь мы можем быть полезны друг другу. Кроме того, мы предлагаем вузу внедрить цифровую платформу, которая станет базой для регулирования административных, учебных и научных процессов, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

С этим согласен и ректор СПбГУ Николай Кропачев:

- Документ, который мы сегодня подписали, касается образования, а также науки, технологий и инноваций. Сбер и Санкт-Петербургский университет выстраивают свою работу таким образом, чтобы помогать получать образование всем — от школьников до выпускников университетов. Уверен, что с помощью Сбера качество наших дополнительных и основных образовательных программ будет расти.