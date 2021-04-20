Цифровая пенсионная витрина в Сбербанк Онлайн и полис ОСАГО во всех отделениях Банка. Фото:freepik. com.

Сбер представил два новых продукта. Один из них – цифровая пенсионная витрина в СберБанк Онлайн . Благодаря этому сервису клиенты Банка теперь смогут видеть их общий размер пенсии, рассчитанной на текущий момент. Но это еще не все преимущества услуги. В разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ» есть возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений.

- По данным недавнего опроса СберНПФ, петербуржцы оценили свой комфорт на пенсии в 54,5 тысячи рублей в месяц - это на 19,5% больше, чем в среднем по стране, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Чтобы понять, насколько близка будет будущая пенсия к этим суммам, клиентам можно воспользоваться сервисом «Пенсионная витрина», где отражается расчеты страховой и накопительной пенсии на текущий момент. Там же в мобильном приложении Сбербанк Онлайн клиенты могут подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП) – гибкий инструмент для формирования накоплений на пенсию в комфортном режиме.

«Инвестиции и пенсии» - «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». Информация будет обработана за 5–10 минут, после чего все сведения о пенсии появятся на экране.

Второй продукт, созданный для удобства клиентов Банка - старт продаж ОСАГО в отделениях по всей стране! Теперь жители Северо-Западного федерального округа смогут приобрести полис одной из 12 страховых компаний в любом отделении Сбербанка, а к концу года – и полис СК «Сбербанк страхование». Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

- В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране, - прокомментировала Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка.

Кстати, жители Северо-Западного федерального округа в 2020 году заключили 4,2 миллиона полисов ОСАГО, лидер по количеству договоров — Санкт-Петербург с 1,79 млн полисов.