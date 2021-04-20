Визовый центр Греции возобновил работу в Петербурге

В Петербурге начали принимать документы на визу в Грецию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге возобновил работу визовый центр Греции на Большой Разночинной. И горожане уже выстроились в очередь на подачу документов на «шенген». Попасть в визовые центры из-за «ковидных» ограничений можно только по предварительной записи (сделать ее можно онлайн), а посетители обязательно должны быть в масках и перчатках. Ждать своего времени народ просят снаружи, в сам визовый центр пускают ограниченное количество людей. Однако петербуржцы приходят заранее назначенного времени, поэтому у дверей центра в первой половине дня 20 апреля наблюдается небольшая очередь в 10-15 человек. Все они как раз пришли за туристической визой.

К слову, активно выстраиваются за «щенгеном» горожане потому, что с 14 мая Греция откроется для туристов. К этому моменту страна собирается отменить 7-дневный карантин для приезжих. А также отказаться от квот для авиарейсов из России. Напомним, что сейчас в Грецию может въезжать ограниченное число наших соотечественников – не больше 4 тысяч человек в неделю.

В Петербурге возобновил работу визовый центр Греции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, правила оформления греческой визы никак не изменились, а тест на COVID-19 при подаче документов никто не требует. Однако он будет нужен при въезде в страну. Также вместо ПЦР-теста можно представить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Активно готовятся к открытию Греции и сами туроператоры. Уже сейчас продают «пакеты» из Петербурга. Например, стоимость недельного отдыха в июне на греческих островах в среднем начинается от 80 тысяч рублей (на двоих, при размещении в трехзвездочном отеле, с завтраками и ужинами).

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Как сообщает визовый оператор Global Visa Center World, помимо Петербурга визовые центры Греции уже открыты в Москве, Новороссийске и Екатеринбурге. В Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ростове-на-Дону они заработают с 19 апреля, а в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре – с 21 апреля.