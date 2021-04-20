Погода на майские праздники в Санкт-Петербурге 2021: метеорологи рассказали, можно ли будет жарить шашлыки

До майских праздников осталось совсем немного времени. Фото: Олег ЗОЛОТО

Апрель подходит к концу, а это означает, что на носу длинные выходные. И естественно, что многих волнует, как их провести. А для этого неплохо знать прогноз. Какой именно будет погода на майские праздники в Санкт-Петербурге 2021 «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- До праздников еще полторы недели, поэтому прогноз может быть только предварительным. Более точным он будет за пять дней. Пока можно сказать, что с 21-22 апреля в Петербурге наступает период менее благоприятной погоды, будет пасмурно, с осадками, возможно с мокрым снегом и понижение температуры. Такая тенденция сохраняется на первомайские праздники, - отметил метеоролог. - То есть: пасмурно, временами дожди, температура не выше +10 градусов днем. Сейчас более конкретно говорить рано.

При этом среднесуточный температурный норматив на 1 мая, исходя из многолетних метеонаблюдений, составляет в Петербурге +7...+7,5 градусов. Это значит, что ночью должно быть около +2...+5 градусов, а днем - от +10 до +12.

- Предварительный прогноз - чуть ниже нормы, не выше. Пока резкого потепления не ожидается ни в последнюю декаду апреля, ни к началу мая. Но все может быстро поменяться, - сообщил Юрий Куткевич.

Что касается прогноза на 9-10 мая, то его придется еще подождать.