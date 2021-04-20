Ни вкуса, ни запаха: «Общественный контроль» назвал марки творога, которые не соответствуют ГОСТ

В Петербурге проверили творог из магазинов и пришли к неутешительным выводам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед праздником Светлой Пасхи всегда возрастает спрос на творог. Ничего удивительного, ведь это основной ингредиент традиционного угощения. Хозяйки, которые сами готовят творожную пасху, конечно, хотят выбрать лучший кисломолочный продукт. Однако на прилавках петербургских магазинов может попасться совсем не то. К неутешительному выводу пришли специалисты организации «Общественный контроль», проверив десять образцов продукта. Оказалось, что шесть из них не соответствуют ГОСТу.

НА ВКУС И ЦВЕТ…

В лаборатории творог исследовали не только на жирность и содержание белка, но и на вкус и запах. И уже эту простую проверку многие образцы провалили. Самым «несъедобным» эксперты назвали творог торговой марки «Дельта»: там учуяли посторонние привкус и запах. Кроме того, жирность творога «Дельта» составила всего 2%, а на упаковке было заявлено 5%. Массовая доля белка тоже оказалась ниже требований ГОСТа: она оказалась 14,72%, хотя норма составляет «не менее 16%».

– Нечистые вкус и запах могут появиться в продукте по разным причинам. Чаще всего в творог они переходят из сырья – молока, которое изначально имело пороки, например, из-за нарушений требований к содержанию и доению коров, несвоевременной уборки стойла, плохой обработки доильного оборудования, – отмечает профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

Шесть из десяти образцов творога вызвали вопросы у специалистов. Фото: spbkontrol.ru

Не все в порядке с вкусовыми качествами было и у творога «Торжок. Молочное царство». Вдобавок белка было тоже меньше необходимого. Такая же история и с творогом под торговой маркой «О’Кей»: белка лишь 14,32%.

Еще один образец – творог «Деревенский» марки «Благода» – вообще оказался безвкусным, а запах его невыраженным. Однако при этом этот образец оказался рекордсменом по белку (20,75%) и жиру (7% вместо указанных на упаковке 5%). Впрочем, творог этой же марки, но уже 12-процентный экспертизу провалил. Там тоже жирность составила 7%: как говорится, словно из одной бочки по упаковкам разложили.

Еще один образец, который не одобрили эксперты, – творог марки «Балтком». Белка там тоже было меньше нужного (14,72%). Жирность была заявлена 9%, по факту оказалась чуть ниже – 8,8%.

Результаты экспертизы насторожили и горожан. Фото: spbkontrol.ru

МОЖНО БРАТЬ!

И все-таки в магазинах Петербурга нашлись образцы, которые не подкачали. Соответствовал всем требованиям творог «Пискаревский» 5%, «Снежок» 9%, «Бутербродов» 5% и «Молочная культура» 9%.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова:

– Творог является лучшим продуктом для первого прикорма детей, отличным источником кальция для взрослых, особенно для пожилых людей. И если с возрастом молоко в чистом виде может не усваиваться, то кисломолочные продукты, в том числе творог, напротив, усваиваются хорошо. Рекомендую употреблять этот продукт ежедневно, так как он служит не только источником кальция, но и необходим для нормальной работы кишечника, способствует укреплению иммунитета. Творог также показан для питания людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и полезен людям с повышенной массой тела как источник белка.