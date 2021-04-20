Петербург подешевел, а Ленобласть резко подорожает: эксперты рассказали, чего ждать от туристического сезона 2021

Туристический сезон в этом году обещает быть грустным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Туристический сезон 2021 в Санкт-Петербурге начнется совсем скоро, и планы у Смольного на него поистине эпические. Речной карнавал, шоу дронов, а там и ЕВРО-2020, а там и «Алые паруса» не за горами… вот только предприниматели почему-то не рады и заранее готовятся считать убытки.

СТОЛИЦА БЕЗ ТУРИСТОВ

Официально туристический сезон в Северной столице начнется в мае-июне - по крайней мере, именно такие условные сроки указаны в контракте, опубликованном на Госзакупках городским комитетом по туризму. Отмечать это событие планируют с невиданным размахом: в техзадании указаны «речной карнавал», «танец буксиров», «фестиваль ледоколов», «шоу дронов» и «водное шоу» с фристайлом на гидроциклах, акробатами и повелителями огня. И это – только начало.

Участники туристической отрасли констатируют: иностранных туристов можно не ждать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем бизнес-сообщество Петербурга оптимистичного настроя не разделяет. По словам участников отрасли, ситуация сложилась такая, что никакого наплыва туристов этим летом в Северной столице ждать не стоит.

- Надо понимать, что порядка 50 процентов от всего туристического потока во все предыдущие годы у нас составляли иностранцы, - констатирует вице-президент межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Петербурга Тамара Буйлова. – В этом году они к нам не приедут – по крайней мере в таком объеме, как раньше. Вообще есть подозрение, что летний сезон у нас пройдет по худшему сценарию: границы будут открываться на время, чтобы впустить определенное количество иностранных гостей на ПМЭФ или ЕВРО-2020, а потом закрываться снова.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН И ГОЛОД ПО ЗРЕЛИЩАМ

Сложности возникли и с туристами из ближнего зарубежья. Так, порядка 10 процентов от всего турпотока в Северной столице приходилось на гостей из Республики Беларусь. В этом году наплыва ждать не приходится – автобусные туры все чаще отменяются, поезд «Санкт-Петербург – Минск», который вроде бы поставили в расписание, тоже пока под вопросом.

Собственно, туристический сезон уже открыт - если судить по погоде и количеству отдыхающих. Но официальное открытие произойдет только в мае-июне. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Компенсировать нехватку иностранных туристов за счет наших собственных не удастся, - пояснил генеральный директор Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов. – Все-таки 50 процентов - есть 50 процентов. Количество российских туристов так или иначе ограничено и как-то искусственно его увеличить мы не в силах. Поэтому падение отрасли – можно сказать, уже свершившийся факт.

Вместе с тем, отмечает Кирилл Соколов, есть шанс, что «внутренних туристов» в Петербург в этом году приедет больше, чем в предыдущие.

- Сейчас ехать в Северную столицу выгодно, - констатирует эксперт. – Наш город – практически единственный в стране, где цены на гостиницы и экскурсионное обслуживание за последние два года снизились в среднем на 15 процентов. К примеру, предложение на рынке гостиниц и отелей существенно превышает спрос. Соответственно, традиционного летнего роста цен в этом году, скорее всего, не будет.

Но есть и плюс (по крайней мере, для потребителя) - из-за того, что предложение серьезно превышает спрос, цены на туристические удовольствия в Санкт-Петербурге снизились на 15 %. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одним словом, туристический сезон ожидается грустным – во всяком случае для представителей бизнеса. В Северо-западном отделении Российского союза туроператоров, к примеру, «Комсомолке» назвали и вовсе удручающие цифры: если не будет принято никаких новых ограничительных мер, и эпидемиологическая обстановка в течение всего сезона будет примерно такой же, как сейчас, можно рассчитывать, что турпоток в Санкт-Петербурге составит 30-40 процентов от показателей 2019 года.

- Мы могли бы провести сезон на достойном уровне за счет каких-то крупных мероприятий, которые обеспечили бы нам вау-эффект, - отмечает Тамара Буйлова. – Но таких в графике, сформированном комитетом по туризму на это лето, увы, не значится. Речной карнавал, к примеру, проводится уже несколько лет, шоу дронов тоже уже было и не раз. Остается надежда на ЕВРО-2020, но надежда, как я уже говорила, небольшая. И, в общем-то, все, больше нам туристов в этом году «заманивать» нечем.

Специаоисты сокрушенно признают: компенсировать недостаток иностранных туристов за счет отечественных не получится при всем желании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ОТПУСКЕ РАЗВЛЕКИ СЕБЯ САМ

Сложности, впрочем, ждут не только Петербург, но и самих петербуржцев. Последствия коронавируса, третий этап кэшбека и закрытие Турции привело к тому, что выбрать из города этим летом будет банально некуда.

- У нас по Ленинградской области гостиницы, отели, курорты и базы отдыха на период майских праздников уже загружены практически на 100 %, - пояснили «Комсомолке» в региональном комитете по туризму. – Летом, скорее всего, будет аналогичная ситуация. К нам едут со всей России – из Москвы, Московской области, других областей и городов. При этом вводить какие-то преференции именно для петербуржцев мы не можем – как вы вообще себе это представляете?

Подобная ситуация сложилась отнюдь не только в Ленобласти. В этом году, отмечают участники рынка, чуть ли не впервые в истории отбоя от туристов не знает Калининград – в первую очередь потому, что там есть море. Городские гостиницы и отели выкуплены практически полностью – к тому же в условиях, когда спрос превышает предложение, цены на них стремительно растут.

На носу ЕВРО-2020. Однако поскольку границы со многими странами все закрыты, такого количества зарубежных гостей, как было во время Чемпионата мира, ждать не приходится. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В целом, можно говорить, что «сезон выкуплен» практически на всем Северо-Западе, - констатирует президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова. – Псков, Вологда, другие города «Серебряного ожерелья» - везде в этом году отмечается повышенный спрос.

Как быть? Увы, но ответа на этот вопрос не знают даже сами представители отрасли. Выходов, по существу, остается всего два - либо спешно откладывать деньги на резко подорожавшие Сочи и Крым (и не факт, что туда вообще получится попасть), либо искать на карте России непопулярные у туристов местечки и самостоятельно придумывать, чем бы там таким интересным заняться.

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