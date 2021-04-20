В Петербурге состоялось открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Петербург стал городом проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. География олимпиады в этом году включила в себя 66 регионов Российской Федерации и остановила свой путь в Северной столице, где больше 240 талантливых изобретателей и модельеров встретил в своих стенах Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, традиционно выступающий организатором этого важного события для школьников.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Организаторы из СПбГУПТД отметили, что заключительный этап предыдущих лет собирал не более 200 участников. В этом году прирост победителей региональных этапов олимпиады, вышедших на всероссийский уровень, составил около 8 процентов. Это связано, в первую очередь, с ростом популярности и перспективности самореализации молодежи в сфере технологий.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Торжественная церемония открытия прошла в современном университетском пространстве «Точка кипения – ПромТехДизайн» на Садовой лице, 54 в гибридном формате: первые лица, координаторы проекта и жюри олимпиады встретились на площадке вуза, а участники присутствовали дистанционно, подключившись к онлайн-трансляции из места размещения - гостиницы «Охтинская».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

К участникам олимпиады и прибывшим в Петербург делегациям жюри обратился председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Всероссийская олимпиада по технологии открывается у нас в седьмой раз, и я с удовольствием отмечаю, что, не смотря на пандемические месяцы и неизбежные ограничения, Петербург все-таки принял замечательных участников в этом году. Когда я смотрю на статистику олимпиады, сердце наполняется гордостью, потому что представители 66 регионов страны нашли возможность приехать и участвовать в этом по-настоящему захватывающем и интересном действии. Мне, как ректору Университета промышленных технологий и дизайна, приятно осознавать, что в нашем университете каждый пятый, а в какие-то годы и каждый четвертый из поступивших на бюджетные места очного отделения является победителем или призером олимпиад. Эта цифра весома и по стране в целом, и по Петербургу. Конечно, уже в процессе обучения мы видим, на сколько интересна их подготовка, на сколько интересно отношение к делу. Олимпиада по технологии выделяется тем, что защищаются проекты, оригинальность которых меня лично поражала не один год, и каждый раз приходит понимание, насколько это важное и нужное дело.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко отметил, что Всероссийская олимпиада школьников – это важнейший элемент российской системы общего образования, призванная обеспечить постоянное воспроизводство национальной интеллектуальной элиты.

Участников поприветствовали и члены жюри, присутствующие на открытии Олимпиады очно. В этом году Петербург встретил 29 представителей учебных учреждений из 12 городов России, на плечи которых возложена профессиональная оценка авторских проектов школьников на предмет их актуальности.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня для участников Олимпиады начинаются теоретические и практические туры состязаний, защиты проектов, которые пройдут вплоть до 23 апреля. Победа на Всероссийской олимпиаде школьников является большим достижением для учеников и стартом для реализации своих идей. Став победителями и призерами заключительного этапа, школьники получают большие перспективы в сфере высшего образования: льготы при поступлении в лучшие вузы страны, в том числе поступление без экзаменов, а также возможность получения гранта Президента Российской Федерации.