Названы самые загруженные линии метро Петербурга

Самое узкое место у метро Петербурга – это не поезда, а сами станции, которые не всегда справляются с натиском пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский метрополитен поделился свежими цифрами по загрузке. В апреле – как, впрочем, и всегда – больше всего пассажиров прошло через «красную» линию: среднесуточный будничный пассажиропоток превысил 677 000 перевозок.

Свободнее всего на «оранжевой» ветке метро, она каждый будний день перевозит лишь 214 000 пассажиров. Примечательно, что именно на ней работает наименьшее количество поездов – лишь 28 в сутки. Для сравнения, на ежесуточную смену на «красную» линию выходят 68 составов.

Пассажиропоток линий метро Северной столицы. Фото: Ирина БЫСТРОВА

По загруженности подземка Петербурга почти вернулась к доковидному уровню. Самыми загруженными станциями остаются «Девяткино» и другие точки входа в спальных районах. В числе наименее людных – закрытый «Зенит» и невостребованные «Шушары». Если же мыслить частями света, то больше всего желающих попасть в метро по утрам – хоть на «красную», хоть на «синюю» линию – на севере города.

– Самое узкое место у метро – это не поезда, где проблемы переполненности нет (ведь в каждый вагон влезает по 300 человек, в каждом составе – восемь вагонов, а минимальный интервал движения составляет всего 90 секунд), а сами станции, – объясняет эксперт по пассажирскому автотранспорту Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. – Эскалатор, как ты его ни разгоняй, перевозит 6000 пассажиров в час. Если станция без эскалаторов, то ее пропускная способность – через одни турникеты – значительно выше.

Разгрузить подземку не смогут ни кольцевая, ни открытие новых станций, ни транспортная реформа, уверен эксперт. Все эти меры лишь перераспределяют пассажиров по схеме метро (а заодно и наращивают себестоимость подземных перевозок).

– Решать проблему можно вторыми наклонными ходами, которые просятся и были задуманы на многих станциях, – отмечает Валдин. – А еще более действенный метод – нормально развивать наземный транспорт и делать его эффективным и надежным, чтобы люди не спускались в метро по каждому поводу.

КОНКРЕТНО:

Ежедневно для обслуживания пассажиров на линии метрополитена выдаются:

– «красная» линия – 61 поезд в сутки,

– «синяя» – 68,

– «зеленая» – 47,

– «оранжевая» – 28,

– «фиолетовая» – 37.