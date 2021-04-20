Скрывался 19 лет: Оперативники задержали бандита, терроризировавшего Петербург убийствами и грабежами в 90-х

Петербургские оперативники задержали обвиняемого в жестоком бандитизме во время 90-х в Северной столице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские оперативники задержали члена крупной банды, которая в 90-х терроризировала Северную столицу грабежами, убийствами и «крышеванием» сомнительного бизнеса. Обвиняемый в жестоких преступлениях скрывался от стражей порядка 19 лет. «Застукали» клерка в своем офисе в Краснодаре, где он работал как ни в чем не бывало. Ему сразу же пояснили, что его обвиняют в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем в далеком 1997 году возле пункта обмена валюты на Нарвском проспекте.

- Тогда участники преступной группировки открыли шквальный огонь по инкассаторскому автомобилю, а после в упор расстреляли и самого инкассатора, переносившего сумки с наличными. В результате налета бандиты похитили 224 миллиона «старых» рублей. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям 162 УК РФ (разбой) и 105 УК РФ (убийство), - окунулись в историю «бандитского Петербурга» в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Но это далеко не все грехи банды. Полицейские установили, что члены ОПГ причастны к еще нескольким убийствам. Пожалуй, самое громкое из них – жестокая расправа над курсантом военного вуза и похищение его боевого оружия.

В день задержания мужчина спокойно работал в своем офисе агентства недвижимости. Вероятно, под другим именем. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В 2001 году один из налетчиков на инкассаторов сдался и написал явку с повинной, еще троих в 2002 году объявили в розыск. Одного из них успешно задержали в 2014-м, второго нашли мертвым в 2017-м, а третий, тот, что отсиживался в Краснодаре, 19 лет прятался от полиции. При задержании он назвал другое имя. Предположительно, обвиняемый тщательно маскировался последние годы: сменил личность для создания своего бизнеса, агентства недвижимости.

- Выяснилось, что до 2002 года разыскиваемый «крышевал» влиятельного бизнесмена того времени и даже пережил два покушения на свою жизнь со стороны представителей криминального мира. После этого он переехал в родной Краснодар со своей семьей, - добавляют в Главке.

В ближайшее время злоумышленника этапируют в Северную столицу, где отдадут под суд. Если его вину докажут, то ему грозит минимум 20 лет лишения свободы.