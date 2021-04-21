Парки и достопримечательности Царского Села открываются с 24 апреля

В Царском Селе летний сезон стартует 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Царском Селе Санкт-Петербурга с 24 апреля 2021 года начинается летний сезон, а это значит, что для посетителей откроются местные достопримечательности, сады и парки. Несмотря на то, что последний год оказался из-за пандемии тяжелым, руководство музея-заповедника приняло решение сохранить "докарантинные" цены на билеты. А, например, Александровский парк по-прежнему остается бесплатным.

- В Екатерининском дворце для посетителей будут работать три маршрута. Увидеть знаменитую золотую анфиладу Растрелли, Большой зал и Янтарную комнату можно по первому маршруту, - рассказали в Царском Селе.

С 1 мая откроется второй маршрут, который тоже включает парадные залы дворца: Лионский зал и выставку "Романовы в Царском Селе".

Третий маршрут - это церковь Воскресения Христова, а также личные апартаменты великого князя Павла Петровича.

Стоимость посещения дворца - 700 рублей. Погулять по Екатерининскому парку можно всего за 150 рублей. Также на них действуют льготы.