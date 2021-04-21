Надо очень осторожно: главный синоптик Петербурга рассказал о неустойчивой погоде в городе

Весна - время изменчивой погоды. Вслед за солнцем легко приходят дожди. И наоборот. Фото: Артем КИЛЬКИН

Апрель, как и вся середина весны - время переменчивой погоды. Особенно в Петербурге. Город на Неве подвержен влиянию морского климата с Балтики и прочих атлантических циклонов. Сегодня светит солнце, а завтра уже может идти дождь со снегом. Чего ожидать петербуржцам от природы, «Комсомолке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Все настолько неустойчиво, надо очень осторожно давать прогнозы или советовать, что уже можно отключать батареи. Когда мы ждем, что циклон идет - заденет-не заденет, будет снег-не будет, холоднее станет или потеплеет - это очень неустойчивая ситуация, столько разных вариантов! Тяжело прогнозировать. Более-менее точно можно сказать на 3-5 дней. Сейчас в Петербург пришла более холодная воздушная масса. На выходные мы ожидаем +9...+12 градусов днем, - отметил синоптик.

Напомним, что 21 апреля за Северо-Западе России ожидали мокрый снег, но он внезапно накрыл Москву, не задев Петербург и Ленинградскую область. Зато прогноз на дожди сбылся. В среду небо над городом посерело и начало моросить. Температура опустилась до +5 градусов.

В ближайшие два дня в Северной столице будет так же сыро, но чуть теплее - до +15 и +11 градусов в четверг и пятницу соответственно.

То, что особого тепла не стоит ждать до мая, согласен с коллегой и метеоролог Юрий Куткевич.

- С 21-22 апреля в Петербурге наступает период менее благоприятной погоды, будет пасмурно, с осадками, возможно с мокрым снегом и понижение температуры. Такая тенденция сохраняется на первомайские праздники. Предварительный прогноз - чуть ниже нормы, не выше +10 днем. Пока резкого потепления не ожидается, но все может быстро поменяться.