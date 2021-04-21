Новые выплаты семьям с детьми в Санкт-Петербурге в 2021 году: кто сможет получить и сколько составит

Разбираемся, сколько составят новые выплаты семьям с детьми в Санкт-Петербурге в 2021 году и кто их сможет получить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня Владимир Путин анонсировал соцпособия. Разбираемся, сколько составят новые выплаты семьям с детьми в Санкт-Петербурге в 2021 году и кто их сможет получить.

10 тысяч – каждому школьнику

Более полумиллиона петербургских детей имеют право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которую в своем послании Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин. Деньги начнут поступать на счета родителей в середине августа.

Напомним, речь идет о выплате, аналогичной той, что россияне дважды получали прошлым летом. Но тогда это было заявлено, как пособие на детей от 3 до 16 лет. Такая градация вызвала некоторое недоумение у родителей старшеклассников, которым нужно было точно так же покупать детям все необходимое. Теперь целевое назначение выплаты немного скорректировали. По словам президента, ее получат все школьники. Причем, даже те ребятишки, которые в сентябре только пойдут в первый класс.

Более полумиллиона петербургских детей имеют право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказала вице-губернатор Ирина Потехина, количество школьников в Санкт-Петербурге с каждым годом растет.

- Если в 2014-м первоклашек было больше 42 тысяч, то в этом году первый раз в первый класс пойдёт уже 64 тысячи детей, - поясняет чиновница. - Всего же в 2014 году в Петербурге было 410 тысяч школьников, а сейчас 535 тысяч.

Чтобы получить выплату в 10 тыс рублей на детей-школьников в Санкт-Петербурге, нужно отправить онлайн одно заявление в электронном виде либо подать его в МФЦ, Пенсионный фонд или органы соцзащиты.

6,5 тысяч – беременным

Из других новых мер поддержки семей с детьми, предложенных Владимиром Путиным, новое ежемесячное пособие для беременных женщин. Чтобы его получить, нужно будет в ранние сроки встать на учет в женской консультации.

- Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка, - сообщили в пресс-службе Минтруда. - За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуги.

Будущие мамочки также могут получить пособие. Для этого нужно в ранние сроки встать на учет в женской консультации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пособие назначат в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

В Санкт-Петербурге размер прожиточного минимума на 2021 год - 13 073, 8 рубля. А значит, будущая мама ежемесячно будет получать 6 536 рублей.

5,5 тысяч – родителям-одиночкам

Третья новая ежемесячная выплата – для родителей, которые по каким-то причинам вынуждены воспитывать детей в неполной семье.

В Санкт-Петербурге прожиточный минимум на ребенка составляет 11 607,5 рубля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Пособие будет выплачиваться на детей от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, - пообещал президент. Выплаты начнутся с 1 июля, в среднем по России размер составит 5 650 рублей.

Судя по всему, это пособие также будет рассчитываться из величины регионального прожиточного минимума на ребенка и составит половину от него. В Санкт-Петербурге прожиточный минимум на ребенка - 11 607,5 рубля.