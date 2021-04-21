КамАЗ"снес семь машин под Петербургом из-за неисправных тормозов

Самосвал смял семь машин на Мурманском шоссе под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на трассе под Санкт-Петербургом днем в среду, 21 апреля 2021 года. В третьем часу дня на Мурманском шоссе во Всеволожском районе у "КамАЗа" отказали тормоза, из-за чего он снес семь машин, которые остановились перед ним на светофоре. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

- Авария на 19-м километре Мурманского шоссе в сторону Санкт-Петербурга. Пробка от Разметелево, - рассказал один из автомобилистов.

Свидетели рассказали, что сотрудники ДПС очень быстро приехали на место аварии. Также над разбитыми машинами даже зависал вертолет, но эвакуировать никого не стал.

Два человека серьезно пострадали Фото: СОЦСЕТИ

По данным главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, два водителя, которые попали под несущийся "КамАЗ", получили травмы средней степени тяжести. Остальные участники жесткой аварии отделались легкими травмами и разбитыми машинами.

На месте продолжают работать сотрудники дорожной полиции. По факту аварии проводится проверка.

Тем временем, на Мурманской шоссе собралась пробка в сторону Петербурга длинной в 7 километров.