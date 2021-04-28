Избавьтесь от сайта и будьте душевнее: семь советов предпринимателям – от предпринимателей

Малый бизнес в Петербурге постепенно оживает. Пора задуматься о дальнейшем развитии! Фото: Олег ЗОЛОТО

Малому и среднему бизнесу в наши дни, будем честными, приходится несладко. И дело не только в пандемии – экономическая ситуация и до нее была непростой. К тому же в небольших компаниях предпринимателю приходится заниматься всем самостоятельно, держать в голове тысячи моментов: от производства до документооборота.

Каждый строит бизнес по-своему. И методом проб и ошибок выводит свою формулу успеха. Мы попросили предпринимателей Петербурга и Ленобласти, а также экспертов из Яндекс.Бизнеса дать несколько советов: как развивать свое дело сегодня и на что обращать внимание, чтобы времени и сил хватало на все.

Руководитель стартап-студии Omega Марина Суровая: «Не бойтесь негативных откликов»

– Развивайте социальные сети. В период пандемии, когда большинство продуктов и услуг невозможно было предоставить онлайн, стало понятно, насколько это необходимо. Социальные сети – это ваше личное СМИ. Здесь вы транслируете свою точку зрения, свои ценности, вступаете в прямой диалог с клиентами и можете позволить себе «нон-стоп» продвигать свою продукцию, свои услуги и продавать их, не создавая при этом интернет-магазин.

Руководитель стартап-студии Omega Марина Суровая.Фотография предоставлена героиней публикации.

Не бойтесь отрицательных отзывов – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Вместо того, чтобы удалять их, будьте готовы к обратной связи и отработке негатива.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов. Фотография предоставлена героем публикации.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Генеральный директор сети детских садов во Всеволожском районе Ленобласти Денис Кащеев: «Время ширпотреба прошло, думайте о качестве»

– Самое главное – качество услуг или качество продукта. Если вы выпускаете что-то, пусть это будет качественным. Если оказываете услугу – то на совесть.

Мы работаем именно так. Для нас важен качественный подход и к образовательным программам, и к питанию, и к уходу. А на первом месте – отношение к детям. И это первое, о чем я спрашиваю, когда провожу собеседование с будущими воспитателями, что самое главное в работе с детьми. А важна – любовь.

Важна любовь! - уверен Денис Кащеев. Фотография предоставлена героем публикации.

Прошло время ширпотреба, прошло время разовых услуг. Сейчас важен «долгосрочный клиент», поэтому делайте все по-честному. Тогда будет хорошо. Клиент сам придет и приведет еще двух.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

И еще один совет: дорожите своими клиентами. Сейчас каждый из них на вес золота. Встроенная в Яндекс.Бизнес функция онлайн-записи поможет не потерять ни одного заказа, а умные алгоритмы позволят отслеживать тех клиентов, кто почему-то перестал пользоваться вашими услугами, чтобы предложить им какие-то бонусы и вернуть в разряд постоянных.

СЕО робоконструктор для детей «Омегабот» Ярослав Алейник: «Не бойтесь объединяться с другими компаниями»

– Я бы дал три совета. Первый: не занимайтесь тем, в чем не разбираетесь. Фокус должен быть на область, в которой вы хоть как-то эксперты. Там, где не уверены, но просто хотите попробовать («О, классная тема, я тоже так могу»), надо быть готовым к тому, что, вероятнее всего, вы ничего не добьетесь.

Ярослав Алейник. Фотография предоставлена героем публикации.

Из первого совета вытекает второй: проверяйте свои гипотезы без необходимости глубоко в них вкладываться. Если считаете, что сможете создавать интернет-магазины или что-то продавать онлайн, не вкладывайтесь сразу в огромный портал. Создайте небольшой сайт, попробуйте сначала сделать одну страничку. Кстати, в сложившейся экономической ситуации это было бы полезно всем, не только онлайн-магазинам.

Третье. Не бойтесь коопераций и партнерства с другими людьми. Это позволяет за счет синергетического эффекта достичь большего в своих личных интересах, при этом уважая партнеров. Это позволяет экономить ресурсы и двигаться быстрее.

Владелица кафе «Гурмэ Шаурмэ» (Приморский район) Инна Курбатова: «Душевность работает лучше постановочных картинок»

– В пандемию мы, как и весь общепит, столкнулись со сложностями: людей стало меньше, они боялись приходить. Потом и вовсе всех закрыли. Но мы не растерялись, не спасовали. И это первый совет – не опускать руки, что бы ни случилось. Всегда искать выходы, двигаясь в ногу со временем. Мы работали на вынос, а еще открыли доставку: сотрудничали со службами доставки, они хоть и берут свой процент, но делают дополнительную рекламу и приток гостей.

Инна Курбатова: «Мы не спасовали!» Фотография предоставлена героиней публикации.

Второй совет: не бойтесь начинать что-то новое. Наш профиль – это в основном шаверма. Но мы понимаем, что нельзя стоять на месте, постоянно что-то придумываем: новые акции, приложения, новые блюда в меню. Шаверма с олениной, кажется, есть только у нас.

Третье: не бойтесь показывать себя людям, используйте все соцсети. Но не красивые постановочные картинки, а настоящий бизнес изнутри, как он устроен. Как готовим, что готовим. Люди ценят искренность.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.